Zara tiene los pantalones de traje que Paula Echevarría ha combinado con deportivas

Paula Echevarría ha lucido unos pantalones de traje de Zara con deportivas que han creado tendencia en nuestro país. La influencer y actriz no duda en descubrirnos con sus fotografías algunas de las prendas que quizás nunca hubiéramos tenido en cuenta de las principales marcas low cost. Un tipo de prenda que acaba siendo un objeto de deseo que no podemos dejar escapar. Si quieres apostar por la versatilidad de unos pantalones de traje que quedan bien con deportivas y sandalias no lo dudes, estos de Zara son los mejores a un precio impresionante.

Paula Echevarría lleva los pantalones de traje de Zara con deportivas

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Los básicos de Zara son la especialidad de Paula Echevarría, esta actriz e influencer nos descubre en cada una de sus apariciones en las redes sociales una nueva forma de vestirnos. No tenemos porque encasillas las prendas, si nos hemos comprado un traje para eventos, podremos lucirlo de forma excepcional de la mano de casi todo nuestro armario.

En tiempos de crisis, el papel de las influencers es de lo más relevante. Paula Echevarría nos enseña cómo ella misma combina prendas low cost de forma magistral. Quizás nunca hubiéramos imaginado la llegada de una serie de elementos que son los que marcan la diferencia.

Un traje gris es siempre el fondo de armario perfecto. Capaz de acompañarnos a la temporada de bodas, bautizos y comuniones o a la oficina, además de servirnos para una excursión al campo. La forma en la que combinaremos uno de estos grandes éxitos de Zara será lo que convierte esta pequeña inversión en necesaria y capaz de darnos lo mejor.

Una opción de fondo de armario atemporal y favorecedora. Es un tipo de prenda que siempre quedará bien. La mezcles con lo que desees, es importante conseguir que este tipo de prenda nos acompañe con todo nuestro armario y quizás un poco más. En la maleta para las vacaciones de verano quizás también llevamos este pantalón de traje que queda de lujo con las deportivas o con las chanclas.

Es un tipo de pantalón que nos sirve para una gran variedad de ocasiones y tiene un precio de menos de 20 euros. Zara tiene buenos básicos que Paula Echevarría no duda en tener en su armario. Este pantalón de traje pitillo está disponible desde la talla XS hasta la XXL en la web y tiendas Zara.