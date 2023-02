El top básico de Zara que usarás para cada outfit esta primavera: pega con todo

Los tops sin mangas son una atractiva opción para que vestir durante la temporada primavera/verano. Más frescos que las camisetas, resultan ideales para esas semanas en las que empieza a subir la temperatura. Muchas de las principales firmas de moda tienen sus alternativas, como este top básico de Zara en punto sisa.

La marca, reconocida por la buena relación precio/calidad de sus productos, nos ofrece un top sisa tan básico como interesante; una solución para esos días de primavera en los que la sensación térmica sofoca un poco.

Cómo es el top básico de Zara

Perfecto acompañante de tus rutinas

Disponible en cuatro colores, concretamente negro, blanco, azul medio y verde claro, este top sin mangas puede combinarse de forma fácil con todo tipo de pantalones, desde formales para oficina hasta informales para salir.

Su cuello redondo le da un toque moderno y cómodo, y permite que los accesorios que lleves en él puedan lucir. Recomendamos complementos en tonos que se relacionen bien con el color que hayas elegido para tu prenda.

A la hora de escoger uno de ellos, recuerda que también debes seleccionar una talla entre la XS y la XL.

Cuidados del top

Zara trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de una serie de estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud en sus artículos, y nos brinda algunos consejos para que duren más.

En el caso del top sisa, al estar confeccionado en 80% viscosa y 20% nylon, es apto lavadora hasta 30° C. Sugieren no utilizar lejía ni blanqueador, y si vas a plancharlo que sea siempre por debajo de los 110° C.

Completa tu look

Es el top perfecto para llevar con cantidad de prendas. Es decir, vas genial con vaqueros largos, pantalones cargo, con una blazer, con faldas midi, tanto estampadas como en un solo color y más. verás que es una de las prendas más versátiles que tendrás en tu armario, y que irá bien en varias épocas del año.

¡Por solamente 15,95 euros!

Este top cuesta apenas 15,95 euros, un valor que lo convierte en un excelente regalo para ti misma o alguien más. Mejor aún, aprovecha el envío gratis a tienda de Zara para comprarlo en dos o más colores de los cuatro posibles. Escoge tu talla y compra directamente online porque es mucho más rápido y directo, pues solo debes elegir el color que deseas. ¡A por el top del momento!