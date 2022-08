Zara saca a la luz un bolso ‘shopper’ perfecto, personalizable e ideal para la playa

Inditex continúa lanzando accesorios TOP en plena temporada estival y con renovación de la página web incluida. En Zara en concreto se han puesto manos a la obra para sorprender de nuevo con unas nuevas incorporaciones en forma de prendas y complementos que prometen ser todo un éxito de cara a los próximos meses.

En esta última ocasión, ha llamado especialmente la atención un bolso que probablemente se convierta en un must have del verano en cuestión de días. Y no es para menos, ya que su diseño y su tamaño hacen que sea una pieza válida para transportar todos nuestros enseres y además perfectamente combinable con la ropa que elijamos en cada momento, ya sea un look más playero u otro ligeramente más elegante.

El accesorio en cuestión se trata de un diseño shopper yute con cuerpo trenzado, bolsillo exterior en la parte delante y bolsillo interior. Además, también cuenta con asas de hombro para hacer más fácil y cómodo su uso, las cuales están disponibles tanto en color marrón, como en naranja y como en negro. Esta opción podría salvarnos de más de una duda durante las próximas semanas, y por si fuera poco, su precio es de tan solo 25,95 euros.

Pero la sorpresa no queda ahí. Este bolso cuenta con un factor añadido de la mano de Zara. Y es que, el complemento puede personalizarse con hasta cinco caracteres, para los cuales hay once colores a elegir: blanco, granate, rosa, negro, amarillo, marrón, fucsia, verde neón, verde bosque, azul cielo y naranja neón. El precio por este añadido es de dos euros que se suman al total del coste del bolso. Una pequeña cantidad monetaria por la que podrás presumir de ir en tendencia durante esta temporada a un precio totalmente low cost.

Si aún así esta opción sigue sin adaptarse a tus necesidades por contar con un tamaño excesivamente grande, Zara también tiene la solución. En la sección de bolsos de su página web oficial cuenta con otros dos bolsos shopper yute con asas azules, rosas o verdes que tan solo se diferencian del anterior en unos escasos centímetros. Además, son perfectamente personalizables.

Este no es el único bolso que a día de hoy puede personalizarse en Zara. También existen otras alternativas shopper, aunque de piel, en colores verde, marrón, negro, azul, blanco y rojo. Una elección para lucir ideal con un look en clave work por un precio de 79,95 euros, lo que deja entrever que este accesorio podría convertirse en tu fiel aliado para el día a día y tanto para asistir a la oficina, como para salir a disfrutar de algún plan de ocio en compañía de amigos. De este modelo también existe una opción B en tamaño midi, la cual puede encontrarse en la página web en colores rosa, naranja, azul, lila, negro y verde.