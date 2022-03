Los zapatos de Sfera por menos de 20 euros para llevar en la oficina

Queremos prendas cómodas y por esto nos encantan los zapatos de Sfera por menos de 20 euros. pero no solo por el precio si no porque no tienen tacones, son planos y por esto aportan esa comodidad que todos queremos.

Ya los puedes comprar y ponértelos tanto en la oficina como para un evento. Así vas siempre a la última y sin dolor de pies al final del día.

Cómo son los zapatos de Sfera por menos de 20 euros

Lleva pala talón combinado con puntera a contraste. Estos zapatos combinan varios materiales como ante y piel, y están confeccionados en sintético un 80% y textil en 20%. Están englobados en un tipo de prenda sostenible, por lo que te llevas una belleza de zapatos y también algo que protege el medio ambiente.

Con qué llevar este tipo de zapatos

Además de que son los preferidos para la oficina, son fantásticos para una fiesta o cuando queremos ir de cena con amigos. Mientras que si sabes que debes estar de pie y hasta bailar, también son óptimos por su buena comodidad.

Así para el ir al trabajo, te los pones con jeans, trajes de chaqueta y pantalón y con vestidos algo más informales. Y cuando debes salir, nada mejor que ponértelos con blusa en verde y hasta con bolso de un color parecido y piel. así creas conjuntos realmente armoniosos que ofrecen mayor elegancia.

Dónde comprarlos

Estos zapatos combinados tienen un precio de 19,99 euros, por lo que van a volar antes de lo que tú creas. En este caso, sepas que las tallas ahora para comprar son de la 37 a la 40. Por lo que debes darte prisa si los quieres, puesto que no tardarán mucho en agotarse las tallas. Lo puedes comprar directamente en la web de Sfera donde hay este modelo y muchos otros, y también en las tiendas físicas, donde es posible que estén todas las tallas.

Sfera lanza la nueva colección para esta temporada primavera-verano con precios realmente ajustados para nuestros bolsillos. Hay prendas de diversos estilos donde predominan los colores más claros y pastel además de aquellos vestidos en estampado, jeans, cazadoras, chaquetas de entretiempo, tops asimétricos y sandalias de varios tipos. Entre estos, los zapatos que hemos detallado son algunos de los más elegantes que tienen y que nos tienen fascinadas por su sencillez y versatilidad.

Ya los tienes directamente en la web de Sfera donde comprar sin moverte de casa.