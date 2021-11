Las zapatillas favoritas de la infanta Sofía tienen el descuentazo del siglo en El Corte Inglés

La infanta Sofía es nuestra influencer real, sus zapatillas favoritas por fin han llegado a El Corte Inglés y además con un descuentazo. La miembro de la casa real española más admirada y querida, además de Leonor, es la infanta Sofía. La sonrisa de la más pequeña de la familia, unido a ese estilo que posee, la convierte en todo un ejemplo a seguir. Su ropa y complementos se acaban agotando en las tiendas low cost, la infanta Sofía sabe muy bien cómo escoger lo mejor para salir de casa al mejor precio.

El descuentazo del siglo en las zapatillas favoritas de la inafanta Sofía está en El Corte Inglés

El Corte Inglés es el lugar donde podemos encontrar todo y más, estas grandes superficies o tienda online es el lugar en el que encontramos, nada más y nada menos, que las zapatillas de la infanta Sofía. La marca Reebok es un clásico que la más pequeña de la casa real ha querido tener en su armario. Entre los vestidos boho y setenteros, Sofía quiere moverse cómodamente por palacio y en los actos oficiales con unas zapatillas que queremos comprar ahora mismo.

El Black Friday de El Corte Inglés es la oportunidad perfecta para comprar las zapatillas de la infanta Sofía con un descuentazo. Este tipo de calzado real lo podemos llevar a cualquier parte, ya sea a la oficina o para ir de compras sin sufrir ningún dolor de pie o cansancio. Son el básico atemporal que no pasa de moda, este modelo lleva décadas siendo uno de los más vendidos, Reebok sabe muy bien cómo diseñar piezas de la máxima calidad al mejor precio. Esta marca centenaria es la que ha entrado por la puerta grande en la casa real española.

Nos ahorramos un 30% en el precio total. De los casi 80 euros que costaban pagaremos solo 55,95 euros en este complemento de alta calidad. Están hechas en piel, con diseño incombustibles y detalles que las hacen ser un icono en todos los sentidos. Con ellas no fallaremos sea cual sea nuestro look quedarán bien. Si estás buscando unas zapatillas blancas de oferta no lo dudes en El Corte Inglés encontrarás las de la infanta Sofía y todas las que necesites.

Este chollazo en toda regla del Black Friday no puede dejarse escapar. Podremos lucir las Reebok más buscadas del momento gracias al encanto de la infanta Sofía que con su sonrisa y forma de vestir ha conquistado al país y al mundo entero.