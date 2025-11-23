Zalando se adelanta al Black Friday y rebaja el abrigo más elegante de Helly Hansen

Helly Hansen es una de las marcas de moda en las que podemos invertir este Black Friday, Zalando no duda en darnos un abrigo de lujo rebajadísimo. En estos días en los que necesitamos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración con algunos elementos que serán esenciales. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar este tipo de descuentos.

Esta marca es una de las que se ha acabado convirtiendo en una buena opción para todos, con algunos elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Es un regalo ideal, una prenda imprescindible o un buen básico que no puedes dejar escapar, sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para conseguir un abrigo de esos que impresionan y que en estos días tienen un descuento importante. Zalando puede darnos los descuentos que necesitamos para conseguir estos elementos que serán esenciales en estos momentos. Una chaqueta de excepción rebajada antes de tiempo.

Helly Hansen es una de las marcas de Zalando

Zalando se adelanta a todos y nos da en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Son días de poner sobre la mesa algunas situaciones que, sin duda alguna, puede convertirse en una de las tiendas online que no vamos a dejar escapar.

Será el momento de aprovechar algunos elementos que pueden ser los que nos ayudarán a elegir regalos o incluso hacernos un regalo importante. Es hora de poner sobre la mesa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Esta marca es una de las históricas, según se presenta en su web: «Todo comenzó en 1877. El capitán Helly Juell Hansen, después de años de incontables navegaciones marítimas, regresaba a los 35 años al pueblecito costero de Moss, en el fiordo de Oslo, y comenzaba a producir junto a su esposa Maren Margarethe chaquetas, pantalones, jerseys y lonas, todas fabricadas en lino grueso empapado en aceite. Es muy probable que Helly Juell Hansen barruntara y gestara la idea a lo largos de años calado hasta los huesos en el mar. Quizás pensara en el negocio, quizás en su bienestar, quizás en el de sus compañeros. El hecho es que fue un éxito que recibieron con alivio sus sufridos compatriotas, especialmente los marineros, y en tan solo 5 años ya habían vendido 10.000 piezas. Resultó tan acertada su idea que tan solo un año después de su fundación, en 1878, ya obtuvieron un diploma a la excelencia en la Exposición de París, y comenzaron a exportar sus productos. Eso ha cambiado poco: casi 150 años después, sigue siendo una de las marcas punteras mundiales en cuanto a vestimenta de montaña y condiciones difíciles se trata. Porque esa es una de las principales características de esta marca, y lo ha sido durante toda su larga historia: su polivalencia. Nació en el mar y para los marinos, pero pronto la adoptaron como propia y necesaria los exploradores nórdicos, los ciudadanos de Noruega que tenían que enfrentarse en su día a día al clima más riguroso, los montañeros de todo el mundo, los trabajadores de las plataformas polares. Buena parte de este éxito se debe a que nunca han dejado de innovar. Quizás porque el testigo emprendedor del padre lo recogieron sus descendientes. Heely Juell Hansen murió a los 72 años, en 1914, y su hijo Leiv tomó el mando de la empresa. Además de el espíritu familiar, Leiv tenía gran experiencia comercial, y conocía los mercados internacionales por haber trabajado en Alemania e Inglaterra. Potenció el desarrollo y crecimiento tanto de las ventas como de la investigación».

Este es el abrigo más elegante de rebajas de este Black Friday

Este Black Friday no debes dejar escapar la oportunidad de hacerte con un abrigo de esos que impresionan, con una historia detrás que debes conocer y unas características que lo convierten en la mejor inversión posible. Con un descuentazo, no dejes escapar este tipo de prenda.

Teniendo en cuenta que este abrigo costaba 210 euros, tenerlo en casa con un solo click y por un precio que nos costará creer 126 euros. Vamos a ahorrar casi 100 euros en esta compra segura que en estos días tocará tener en mente, un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Te puedes adelantar al Black Friday y comprar una prenda de ropa con un buen uso que te sacará de más de un apuro. Hazte con ella antes de que sea tarde, es una magnífica inversión.