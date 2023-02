Women´secret arrasa estas rebajas con los conjuntos de pijamas: baratos y monísimos

Descubre los diversos atuendos que tienes para dormir en esta temporada. Son los conjuntos de pijamas que te pondrás y que están en Women’ secret.

En concreto, resaltamos este que nos encanta y que está formado por camiseta y pantalón ideal para la próxima temporada. Te lo vas a comprar ya.

Cómo son los conjuntos de pijamas pura tentación

Para tenerlo más claro, tienes pantalón que puedes comprar suelto, está de rebajas y lo puedes complementar con muchos otros que tengas en casa.

El pantalón es estampado en gris y también corazones. Un regalo perfecto si quieres sorprender a tu pareja durante san Valentín al tener estos motivos.

Tienes diferentes partes de arriba que van a juego con este pantalón, elige la que más te guste de la colección: combina a tu manera y hazte tu propio pijama.

Es un pantalón 100% algodón estampado que está de rebajas. Si antes costaba 24,99 euros, y lo compras en este momento por 16,99 euros, con el descuento del 32%. No estará siempre disponible con estas rebajas, así que es el momento de tenerlo.

Desde la web de Women’ secret relatan que tiene una temperatura máxima de lavado 30C. Centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave y no lavar en seco. Son los requerimientos para poder lavar el pantalón y que no se estropee. Las tallas van de la XS a la XXL.

Mientras que la parte de arriba es una camiseta en color blanco que también está de oferta. Descubrirás que es una camiseta 100% algodón, de color beige y manga corta, con cuello panadero, botonadura central, detalle de vivo a contraste en el cuello y botones nacarados en la tapeta.

Tienes diferentes partes de abajo que van a juego con esta camiseta, elige la que más te guste de la colección: combina a tu manera y hazte tu propio pijama. La camiseta está confeccionada en 100% algodón beige.

Para más señas, su precio era de 14,99 euros y ahora la compras por 9,99 euros al estar a un descuento del 33%. Las tallas son de la XS a la XXL.

Como ves, tienes un pijama completo con descuento y para la próxima temporada. Es realmente tentador, juvenil y con un estampado perfecto que avivará el amor en casa si tienes pareja. Lo mejor es que con la camiseta en color blanco siempre te la puedes poner con variedad de pantalones para dormir.