Vicky Martín Berrocal encuentra el vaquero de Zara que mejor sienta (y cuesta menos de 40 euros)

Encontrar unos vaqueros que sienten bien es, para muchas, una misión casi imposible. Pero cuando Vicky Martín Berrocal proclama a los cuatro vientos que ha dado con el vaquero de su vida, la noticia merece ser escuchada. Y más aún cuando la prenda en cuestión no viene firmada por una maison de lujo, sino por Zara, y tiene un precio imbatible: 39,95 euros. Sí, menos de 40 euros por un pantalón que promete estilizar, alargar la figura y convertirse en el nuevo imprescindible de otoño.

La diseñadora sevillana, empresaria y referente de estilo ha compartido su hallazgo en redes con la emoción de quien encuentra un tesoro: “He encontrado el vaquero de mi vida: tiro alto, sienta de maravilla y, lo mejor, es largo de pierna. Puedo ponerme un buen tacón y que arrastre un poco… justo lo que necesitaba para alargar la silueta y ganar altura”. Y no exagera. Porque este diseño de tiro alto, pernera recta y largo generoso reúne todas las claves del denim más favorecedor. Es el tipo de pantalón que transforma el cuerpo sin esfuerzo y que funciona igual de bien con una camiseta blanca que con una blazer estructurada.

Una historia de Instagram publicada por Vicky Martín Berrocal. (Redes Sociales)

Así es el vaquero de Zara que Vicky Martín Berrocal considera el más favorecedor

El modelo, descrito en la web de la firma como “jeans de tiro alto con trabillas, cinco bolsillos y cierre frontal con cremallera y botón metálico”, destaca por su tejido vaquero clásico en azul medio, con el lavado justo para resultar atemporal. No hay roturas, no hay artificios. Solo un corte impecable que define la cintura, alarga las piernas y equilibra las proporciones. Además, está disponible en tallas que van de la 32 a la 46, algo que refuerza su atractivo inclusivo y que no siempre es habitual en las líneas de denim de bajo coste.

Para la creadora de moda, acostumbrada a vestir diseños de firmas premium, este hallazgo en clave low cost es toda una declaración de intenciones: el estilo no depende del presupuesto, sino de la silueta, el patrón y la actitud. No sorprende que haya apostado por este vaquero de Inditex, que combina la estética más clásica con un punto contemporáneo y versátil. De hecho, ese equilibrio entre estructura y suavidad en el tejido permite que se adapte a distintas figuras, realzando sin marcar.

Imagen oficial de Zara del mismo modelo de jeans.

Lo mejor de todo es su capacidad de adaptación. Con zapatillas y una camisa blanca, tiene aire francés y relajado; con tacones y blazer, se transforma en un look pulido y sofisticado digno de cualquier reunión o cena urbana.

Que una mujer con la experiencia, el estilo y la seguridad de Vicky haya elegido este modelo solo confirma lo que muchas sospechábamos: el vaquero perfecto existe, y puede encontrarse entre las perchas de Zara por menos de 40 euros. Una inversión pequeña con un efecto enorme en cualquier armario.