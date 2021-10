Kate Middleton es sin duda uno de los mejores iconos de estilo que tenemos actualmente. Hace poco la vimos «brillar» con luz propia cuando asistió a la premier de la última película de James Bond con un elegante vestido de lentejuelas de Jenny Packham y ahora de nuevo ha acaparado todas las miradas al ponerse un vestido de Zara que parece ser su favorito. Un «look» que nosotras podemos imitar con otros cinco vestidos «low cost» que tienen el mismo estilo.

Los vestidos «low cost» para imitar el look que más gusta a Kate Middleton

La duquesa de Cambridge visitó el Centro de Estudios Longitudinales del University College de Londres para conocer el resultado de un estudio llamado The Children of the 2020s sobre el desarrollo de los niños desde los cinco hasta los nueve años y para la ocasión, no dudó en reciclar un vestido de una de sus firmas favoritas: Zara.

The #DuchessOfCambridge today visited University College London to discuss the new ‘Children of the 2020s’ longitudinal study, wearing REPEAT Zara houndstooth dress (debut 2020, 2 wears now), Hugo Boss anthracite pumps (2016,3), Mappin & Webb ‘Empress’ earrings (2015, 28) pic.twitter.com/aHAjOFQdyS — Data Duchess (@dataduchess2) October 5, 2021

Un modelo ya pasado de la firma de Inditex que cuenta con estampado pata de gallo, además de tener un diseño «midi», de manga larga y con una bonita lazada en el cuello así como falda plisada. Un vestido muy bonito que Middleton se ha puesto ya por tercera vez, dejando claro que se trata sin duda de su «look» favorito.

¿Y como podemos tener un vestido así? Si buscáis en Zara no lo encontraréis ya que es un modelo que pertenece a la colección de otoño invierno de la firma Inditex pero de hace un año y que Middleton lució por primera vez en enero de 2020, por lo que no nos quedará otra que apostar por alguno de los vestidos que ahora os mostramos y que sí que están disponibles en las principales firmas «low cost».

Vestido midi de cuadros de Massimo Dutti

En Massimo Dutti tenéis este vestido que a pesar de no contar con el mismo estampado pata de gallo del modelo de Zara, sí que recrea el mismo estilo fluido gracias al diseño midi y una falda que parece ligeramente plisada. Su precio es de 89,95 € (Tallas S a L).

Vestido pata de gallo de H&M

Este otro modelo no tiene el diseño o el largo «midi» pero sí que cuenta con el estampado pata de gallo, así que si es esto lo que te gusta del diseño que llevó Kate Middleton, el vestido corto de H&M que vemos arriba es perfecto para ti. Su precio es de 27,99 € (Tallas 32 a 54)

Vestido pata de gallo de Shein

También en la famosa firma china podemos encontrar un modelo de vestido con el que recrear el «look» favorito de Kate Middleton. En este caso se trata de un vestido largo de manga farol, con el estampado pata de gallo que tanto nos gusta y con cuello redondo. El vestido que veis en la imagen no se incluye pero está también disponible en la web de Shein. El precio de este vestido es de 18 € (Tallas S a XL).

Vestido paisley de Mango

En Mango apuesta por la pata de gallo para pantalones y faldas de este otoño invierno, pero en cuestión de vestidos no encontramos nada. Sin embargo, tiene muchos diseños que encantarían a Kate Middleton como este modelo con lazada en el cuello como su vestido de Zara, de diseño «midi» y además con estampado paisley que es otro de los estampados de moda esta temporada. Su precio es de 49.99 € (Tallas XXS a XL).

Vestido estampado de Mango Outlet

Por último un modelo de Mango Outlet que solo está a la venta de manera online. Un diseño que como el de la duquesa de Cambridge cuenta con un corte midi, manga larga y lazada en el cuello pero su estampado es distinto y el color es naranja. El precio es de 24,99€ (Talla S a L).