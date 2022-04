El vestido de Zara que Rocío Osorno va a necesitar tanto como nosotras

Es una prenda atrevida que verás como combina con todo. Estamos hablando del vestido de Zara que Rocío Osorno y otras influencers van a necesitar.

Lleva dos colores tanto en blanco como en negro y es el ideal para las fiestas.

El vestido de Zara que Rocío Osorno se pondría

Destacamos una pieza de punto combinada en lo que es un vestido de escote pico y manga abullonada combinada a contraste con detalle de rosa en mismo tejido. Esta combinación de colores es lo más.

Todos se fijarán en ti porque es muy atrevido y elegante. Es esa prenda que se estila y que te pones en los momentos más elegantes. Es fantástica para los eventos de noche, en las cenas para ir con amigos, de copas y en también para ser la invitada ideal de bodas y comuniones.

Serás la más elegante de la fiesta y es que puedes combinar este vestido con zapatos de tacón en negro, blanco y hasta bolsos en estos mismos colores.

Con qué está elaborado este vestido

Es sostenible porque desde Inditex anuncian que trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de nuestros productos.

El estándar Green to Wear 2.0 tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Por esto desarrollan el programa The List de Inditex que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad de las prendas que confeccionan.

El tejido principal es 62% viscosa · 38% nailon y las mangas está realizado en 100% poliéster. Así tienes una prenda realmente vistosa y sostenible.

Cuánto cuesta el vestido

Está en la web de Zara y si no te das prisa no estará en la web. El precio es de 35,95 euros, un precio realmente asequible y que hará que puedas comprarte este y también otras prendas que tengan en la web. Ahora las tallas dispones son S, M y L, es decir que más adelante es posible que no esté tu talla.

Por un lado, lo compras con seguridad online desde la web de Zara mientras que por otro, también hay tiendas físicas repartidas por toda España. Algo que permite que vayas directamente dando un paseo o bien te encuentres algunas de ellas en tu ciudad de origen. Entonces puedes comprar directamente y te pruebas este vestido para ver si es tu talla realmente. ¡No lo dejarás escapar antes de que se acaben!