El vestido plisado de Massimo Dutti Studio de estilo griego

Vaporoso, plisado y mágico. Así es el vestido plisado de Massimo Dutti que nos convertirá en una diosa griega al instante. Presenta unas características que lo hacen realmente especial.

Ya lo puedes comprar en la web y hacerte con una de las prendas que vas a querer para ahora y para más adelante, y sobre todo en tus eventos y fiestas.

Cómo es el vestido plisado de Massimo Dutti

Es el que vas a elegir para la próxima boda o bien en comuniones y bautizos. Porque simplemente es un vestido ganador, de esas prendas que marcan estilo y que no te puedes perder.

Esa prenda ideal para no pasar desapercibida en cualquier ocasión. Su tejido ligero y agradable lo hacen ideal para no renunciar a la comodidad vistiendo una prenda estilosa y única. Lleva un tejido plisado con acabado efecto arrugado, con tirantes multiposición y cintura elástica.

En su composición y cuidados, a destacar que está elaborado en poliéster 100% y un forro de viscosa 100%. Para cuidar de las prendas, desde la web señalan que debe lavarse a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Para completar el look de este vestido, tenemos el bolso de piel de costura frontal, en dos colores, blanco y negro; con la sandalia de tacón con el piel y la pulsera de cadena además de los pendientes largos en dorado que todavía ensalzan más este vestido.

Se compra en la web de Massimo Dutti

Con este vestido, serás la triunfadora, porque no hay prenda que siente mejor. entonces la tienes ya para comprar en la web de Massimo Dutti, que da máximas ventajas en seguridad y comodidad. Su precio es de 169 euros y la talla ahora disponible es la L. siempre puedes buscar tu talla en la tienda física acercándote a ella y preguntando si todavía está tal prenda.

No es de extrañar que sea un vestido que se agota porque su diseño y tallaje son perfectos. Dignos de una diosa griega como hemos avanzado, y el que no te defraudará en los diversos eventos a los que irás tanto en la temporada estival como en las sucesivas. Porque sienta perfecto tanto con sandalias abiertas de verano, como con otros zapatos más gruesos, con chaqueta encima , cardigan a juego, bolsos superior, y hasta muchos otros accesorios que están todos también en esta web.