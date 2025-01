El vestido de Miley Cyrus en los Globos de Oro 2025: ¿una copia del look de Elsa Pataky?

El pasado 5 de enero, en Los Ángeles, se celebró la 82ª edición de los Globos de Oro 2025. Como siempre, estos premios anticipan lo que será el esplendor de los Oscars y se convierten en el epicentro de la moda. Una de las invitadas más laureadas fue la cantante Miley Cyrus, quien deslumbró con un precioso vestido negro, repleto de cristales y aberturas que, si bien llamaban la atención por sí mismo, lo que realmente acabó siendo objeto de debate fue el parecido con el modelito que llevó Elsa Pataky en los Oscar de 2024. Este duelo de estilo se convirtió en el tema de momento, sobre todo porque entre ambas mujeres hay un vínculo muy cercano: Elsa es la esposa de Chris Hemsworth, el hermano de Liam Hemsworth, el exmarido de Miley.

Si analizamos al detalle sus respectivos vestidos, ambos compartían las mismas características: un escote profundo en «V», cristales brillantes y cortes simétricos. La diferencia más notable era el color. Miley optó por el negro, y Elsa por el blanco. Es cierto que si nos fijamos bien, no eran diseños idénticos, pero sí muy similares. Más allá de las diferencias entre ambos looks, los fans no pudieron evitar preguntarse si la cantante estadounidense estaba haciendo un homenaje a su excuñada o si, realmente, la había copiado.

Miley Cyrus en los Globos de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Duelo de estilo entre Miley Cyrus y Elsa Pataky

El vestido de Miley Cyrus es de la firma Celine por Hedi Slimane. Y, por su parte, el vestido de Elsa Pataky, confeccionado a medida en crêpe de seda blanco y bordado con más de 1000 cristales a mano, es de la firma española Ze García. Elsa se decantó por un maquillaje nude que equilibraba perfectamente la complejidad del vestido, mientras que Miley apostó por un maquillaje más dramático en tonos ahumados. En cuanto al peinado, ambas optaron por una coleta recogida, rizada y con flequillo, lo que no hizo más que incrementar la sensación de similitud entre los looks. La actriz española, fiel a su estilo elegante, eligió accesorios discretos, mientras que la que fuera Hannah Montana se decantó por unos sencillos pendientes, dejando que el vestido fuera del protagonista.

Miley Cyrus posó en los Globos de Oro 2025 mostrando su espalda. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Miley también causó furor porque imitó una de las poses más emblemáticas de Pataky, mostrando su espalda con un aire sofisticado y sensual. Así las cosas, la similitud no solo fue en el vestido, sino también en la forma en que ambas lucieron sus outfits.

Lo cierto es que el regreso de Miley a los Globos de Oro ha marcado un hito en su carrera. Habían pasado 16 años desde su última aparición en estos premios, y en todo ese tiempo, la cantante ha transformado su estilo y alcanzado nuevos éxitos. Aunque no se llevó el Globo de Oro a Mejor Canción Original por Beautiful That Way, su presencia en la alfombra roja fue, sin lugar a dudas, un momento memorable.

El vestido blanco de Elsa Pataky es de Ze García. (Foto: Gtres)

En resumen, aunque los dos looks son impecables, no podemos evitar preguntarnos: ¿Miley Cyrus estaba rindiendo homenaje a Elsa Pataky o simplemente se inspiró en su estilo? La respuesta, quizás, esté en el aire. Lo que está claro es que ambos deslumbraron, y no hay duda de que esta «competencia de estilo» fue uno de los momentos más comentados de la noche.