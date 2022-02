El vestido midi de Asos para ir de invitada esta primavera

Si esta primavera tienes un evento, como una boda o un bautizo, y te apetece ir elegante sin renunciar a la comodidad, este vestido de la nueva colección de Asos es justo lo que necesitas. No te asustes por el color frambuesa porque esta temporada se llevan los tonos flúor, y cuanto más llamativos mejor. ¡Serás la invitada estrella!

De cuello alto y sin mangas, tiene detalle de panel en la cintura. El hecho de que el vestido marque la cintura es un grandísimo punto a favor porque hace una figura mucho más estilizada y femenina. También tiene abertura hasta el muslo en la pierna, así que es un vestido muy elegante a la vez que sexy, ideal para un evento tanto de día como de noche.

Un vestido de Asos con ajuste Slim, que favorece a todo tipo de cuerpos porque estiliza la silueta sin marcar las curvas en exceso. Confeccionado en 95% poliéster y 5% elastano, es de tejido grueso de efecto neopreno, muy suave y elástico, que se adapta de maravilla a a la forma del cuerpo. Te sentirás muy cómoda con él desde el primer momento y, además, te verás guapísima, así que se convertirá en tu vestido favorito.

A la hora de combinarlo, tienes varias opciones disponibles, en función del tipo de evento y de tu estilo a la hora de vestir. Si se trata de una gala de noche, puedes animarte con unas sandalias en color dorado con detalle de joya y un bolso de mano. Un look muy glamuroso con el que te convertirás en la reina de la fiesta.

Si es una boda de día, recuerda que esta primavera los tonos flúor son los grandes protagonistas en el mundo de la moda. Si no te importa arriesgar y buscas un look que no pase desapercibido, puedes apostar por unas sandalias o unos zapatos de tacón en color naranja o verde lima.

¿Te ha gustado el nuevo vestido de la colección de Asos? Está a la venta en la tienda online por 72,99 euros en una gran selección de tallas, desde la 32 hasta la 46. Desde su lanzamiento se ha convertido en todo un éxito, así que ya hay varias tallas agotadas. El envío es gratuito y, si por alguna razón quieres devolver el vestido, las devoluciones también son gratis. ¡Corre, que vuela!