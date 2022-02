Ya debemos pensar en las prendas de entretiempo que están de moda. Te mostramos la gabardina combinada que va a ser tendencia esta primavera y no te la vas a perder. Está en Shein a un precio realmente bueno.

Viene con estampado de cuadros y la tienes en todas las tallas posibles. Ya la puedes comprar online y ponértela cuando las temperaturas empiecen a subir.

¿Cómo es la gabardina combinada?

Es de Shein y posee todas aquellas características que la convierten en la prenda estrella de la primavera.

Destaca por su color beige y estampado de cuadros, de tipo casual, es de la temporada primavera y otoño, con solapa, de manga larga, de ajuste regular y larga, siendo de poliéster, sin forro, se lava a lavadora o limpieza en seco profesional, con detalles de cinturón, y mucho más.

¿Con qué podemos combinar esta chaqueta?

La gabardina es estilosa y elegante, y de paso nos ofrece ese look que esperamos para ir a trabajar y para ponérnosla en meses de entretiempo. Es factible con tus jeans, pero también con faldas y vestidos, para ofrecer un look algo más elegante que de costumbre. Ahora bien, es total con zapatillas deportivas y también con tacones.

¿Cuál es su precio?

En Shein tienen prendas realmente económicas y por esto nos gusta esta web, entre muchas otras cosas, puesto que contiene tantas prendas que no sabemos qué comprar. En este caso, está de rebajas, porque antes costaba 29 euros, y ahora la tienes por 15 euros, con lo que el descuento es del 48%.

La gabardina de entretiempo es una de las chaquetas que mas cometarios recibe de las usuarios de Shein. “Nice, super buau, una prenda top, el modelo corresponde a la imagen”… es además una de las más compradas de la web.

Con este precio, las tallas se acabarán enseguida, así que no te lo pienses y hazte con esta chaqueta que necesita tu armario ahora que las temperaturas volverán a subir, pero en cualquier momento se pone a llover y necesitas una chaqueta como esta.

De paso, ya que estás en la web, puedes dar una vuelta para ver los precios y las rebajas de aquellas prendas más fashion que son total tendencia. Desde Shein recomiendan la gabardina con jeans azules, botas blancas de tacón y cordones, camisa blanca y gorra negra con toques dorados que sienta de maravilla. Sea como sea, no te puedes perder ese descuento que pronto ya no estará disponible.