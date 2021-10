La prenda con la que Pilar Rubio arrasa en París está en Shein a un precio irresistible

Pilar Rubio causa furor en las redes sociales. Ya lo hacía antes, pero desde que está en París muestra todo su esplendor. Ahora la prenda con la que Pilar Rubio arrasa en París está en Shein y no te la puedes perder. Es cómoda y para tu casa.

Y es que cuando salimos del baño, para secarnos o bien para estar cómodamente necesitamos los mejores albornoces. Y deben ser de algodón y estilosos.

La prenda con la que Pilar Rubio arrasa

En la capital francesa, la presentadora causa sensación y no es para menos. Porque, gracias a una campaña publicitaria, se ha pasado por la fantástica Ópera de la ciudad con albornoz. Y se ha fotografiado con él para luego, como no, publicarlo en sus redes sociales, y claro, causa sensación.

En sus stories, la presentadora ha hecho broma de la situación para que pareciera que estaba recorriendo las calles así y luego ha dejado ver a todo el equipo que la filmaba, por lo que se trata de algo publicitario que pronto verá la luz.

El albornoz de Pilar Rubio tiene su clon en Shein por 16 euros. Así que hazte con esta prenda tan suave y emula a la colaboradora de El Hormiguero paseando por París.

Esta prenda en Shein tiene cinturón, y es de estilo casual, de color blanco, lleva detalle con letras bordadas, además contiene capucha, lo que ofrece un toque mucho más original, porque nos resguarda mucho más del agua. Está realizada en franela. Y en su composición también destaca el poliéster, con tejido en elástico ligero.

Los comentarios de las usuarias sobre este producto son favorables. “Muy lindo me encanta mucho es lo que más me gusto del pedido”, “Todo muy bonito, me encantó la calidad y la tela, no trasparente, sin duda lo recomiendo, me encanto”.

“Hermosa bata es muy calentita y muy comodo, la talla es correcta al igual que el color, el modelo es igual que el de la foto, la tela se ve de muy buena calidad y es ideal para este tiempo de invierno, enamorada completamente de la prenda ademas llego antes del tiempo estimado”, “me encanta esta batita de baño, la tela e super suavecita y la talla M viene amplia, la verdad quedé fascinada”.

También hay otro tipo de albornoces por precios similares, en la misma web de Shein, algunos sirven como bata estilosa para estar por casa, con buen material y capucha. Si Pilar Rubio arrasa en París, tú también en tu casa o dónde quieras.