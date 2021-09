Pilar Rubio: su clave para vivir a caballo entre Paris-Madrid y una sorpresa

Pilar Rubio está en Madrid dentro de esta -a veces- caótica vida, a caballo entre España y Francia para ejercer de embajadora de algo que a buen seguro le hace muchísima ilusión. Este miércoles le tocaba presentar ‘Buddyfit’, una aplicación móvil ideal para gente amante del fitness y que cuidan su físico día a día, como ella. Además, habla de cómo está llevando esta nueva etapa en su vida.

La colaboradora ha lucido para la ocasión un look ‘black & white’ con camisa blanca y falda negra de cuero. Lo primero que ha llamado la atención es su nuevo peinado, con flequillo. Está por ver si es definitivo o temporal por algún motivo. Una vez más ha hecho gala de una silueta muy estilizada.

Pilar ha atendido a la prensa con su amabilidad habitual. En primer lugar ha acercado a todos en qué consiste este nuevo proyecto para el que ha prestado su imagen: «Es una app fitness con la que puedes tener un montón de clases online (combat, glúteo, yoga…) en directo y programarte los entrenamientos como quieras. Hay más de 400 clases al mes distintas en las que puedes estar interactuando con el profesor, puedes verla hasta 48 horas después». Además, señala que «está pensado para la gente que tiene una vida más caótica o no le gustan los gimnasios. Se puede tener en todos los dispositivos electrónicos. Algo importante para los padres es que también hay clases para los niños».

Respecto a sus trucos para entrenar con motivación, confiesa que «lo tengo como un ritual y tengo que ir a cada entrenamiento motivada. Me pongo ropa que me guste y escucho Slayer, Pantera, Antrhax o rock de este estilo». Su pasión por el deporte viene de lejos: «Siempre he ido al gimnasio, tengo el título de monitora pero yo antes lo hacía por socializar. Pero con la vida que siempre he llevado he tenido que adaptarme como he podido. Cuando me quedé embarazada fui consciente de que debía cuidarme durante y después del parto». Pilar centra su discurso fitness en los beneficios positivos que tiene para ella y no solo a nivel físico sino también mental: «Relativizo más y canalizo mi energía», dice.

Por otro lado, la madrileña da la clave para compaginar trabajo en España y vida personal en París: «Realmente da igual dónde duermas ni dónde vivas sino de cómo te organizas y yo lo hago bastante bien». Los pequeños de la casa están respondiendo «bien» al cambio de vida. Pilar sostiene que «lo importante es que el tiempo que estemos juntos sea de calidad».

Sobre su manejo del francés comenta entre risas que «me entero más de lo que pensaba, pero me cuesta hablar. Me voy sola por ahí de aventuras y me pongo a hablar con todo el mundo». También dice que «no voy a echar nada de menos España porque estoy aquí aunque duerma en París». Valora su cambio de rol en ‘El Hormiguero’ tras abandonar sus famosos retos: «Alguna sorpresa daré».

Por último, Pilar Rubio se despide con un bonito mensaje hacia Vania Millán, que recientemente ha mostrado su deseo de convertirse en madre aun con las dificultades que está teniendo para quedarse embarazada: «Yo la apoyo siempre en lo que quiera y necesite. Tiene mi amor incondicional. La veo todas las semanas y está bien».