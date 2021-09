Descubre las prendas mejor valoradas de la web de moda: Shein

Shein es todo un éxito. De eso no cabe la menor duda. Comprar prendas actuales a golpe de precios low cost es una maravilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre los comentarios de los usuarios. La firma ha implementado esta opción y gracias a ella los clientes pueden determinar si comprar finalmente el producto o no, algo que se valora y que sirve por supuesto, de gran ayuda, sobre todo cuando se trata de una compra online. Desde la redacción de Look hemos encontrado una serie de prendas que tienen las mejores valoraciones y comentarios. ¡Descúbrelas!

El plumífero

Ahora que comienzan a bajar las temperaturas, es inevitable no chequear las tiendas para poder ver qué es lo que se lleva y lo que no. Esta temporada está arrasando el plumífero como prenda de abrigo. Si ya el pasado año fue todo un éxito de ventas, este otoño-invierno arrasará.

La marca cuenta con uno en su amplio catálogo con el que las compradoras no pueden estar más contentas con su adquisición. En sus valoraciones tienen 4 estrellas y media de 5. «Tela suave y muy calentita. Largo perfecto», «Está súper bien el abrigo. Es perfecto para el frío», «Este es un hermoso abrigo, definitivamente lo recomiendo a todos. De precio tan razonable, es súper cálido y de buena calidad», son solo algunos de los comentarios.

Se trata de un modelo largo con capucha y botones en la parte central. Cuesta 31 euros -sin contar con el 15% de descuento que se tiene en cada compra- y, lo hay en tres tonalidades: marrón oscuro, claro y beige.

Vestido de punto

Los vestidos de punto son otro must de esta temporada. Son versátiles y combinan tanto con unas sneaker’ como con unas botas de tacón e incluso con unos zapatos. Todo dependerá del uso que le vayamos a dar. Shein tiene un diseño encolor blanco de corte asimétrico que ha causado furor. Se puede encontrar desde la XS hasta la L por tan solo 16 euros. Al igual que con el diseño anterior, esta pieza cuenta con las máximas estrellas.

«Precioso vestido de tejido muy elegante. Mi pedido llegó una semana antes de lo estipulado, estoy encantada. Es exactamente como la foto o mejor. No se transparenta», dice una usuaria.

Botas con cordones

En cuanto al calzado, las botas de estilo militar han venido para quedarse. Dar un toque de lo más cañero a nuestros looks. En concreto este modelo tiene un precio de 17 euros y las valoraciones son todas positivas. “Me encantaron, son súper cómodas. ¡Las recomiendo!”, explica una clienta.

Gracias a esta nueva metodología, las compras son más fáciles. De hecho, hay otras firmas que lo han incorporado en sus páginas web como es el caso de H&M.