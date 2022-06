El vestido halter de lino de Oysho para un look cómodo y despreocupado

En un color bien atrevido y original, el vestido halter de lino de Oysho es lo más. y lo debes tener en tu armario porque ofrece looks realmente distintos. Además te permite lucir más el bronceado de este verano.

Es largo, se abrocha en forma de botones y te gustará por muchas razones. lo debes elegir esta temporada porque realza la figura y muestra una imagen de ti naïf y más duce.

El vestido halter de lino de Oysho

Hablamos de un vestido largo sin mangas y escote halter cruzado en parte delantera. Lleva diversos detalles, como los botones en el frontal y bolsillos en los laterales. La composición del tejido contiene más del 50% de lino.

Esto lo convierte en una pieza sostenible que querrás por este motivo y muchos otros. así, el lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. A estacar, y según Oysho, que su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC).

Está compuesto por 52% lino y 48% viscosa. De esta manera, tienes un vestido realmente tentador y también sostenible gracias a estos materiales que permiten llevar prendas con la seguridad de proteger el medio ambiente y tu propia salud.

Con qué llevamos este vestido

Oysho hace tiempo que posee prendas bien diversas. De tienda de ropa interior, ahora hay accesorios como bolsos, sandalias, gafas y hasta vestidos, shorts y mucho más. destacan evidentemente sus estilosos pijamas y los trajes de baño de diversos colores que cada temporada son bien distintos.

Este vestido, en color verde, combina perfectamente con sandalias en color marrón, negro y blanco. También con aquellos bolsos bien shopper o mini que podrás encontrar en esta web y hasta con pañuelos o chaquetas si ves que empieza a refrescar por la noche.

Dónde lo compramos

La prenda más estilosa del verano está en la web de Oysho y por esto la compras directamente en su web. Su precio es de 45,99 euros, y las tallas ahora disponibles la XS y la L. si no tienes tu talla en este momento, puedes enviar un mail a Oysho para pedir que te avisen cuando esté disponible. Otra opción es mirar y busca si este vestido y tu talla está presente en la tienda física de Oysho, especialmente si tienes uno cerca. Si no, la opción online es la más cómoda de todas.