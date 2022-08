El vestido fluido y de manga larga de Massimo Dutti en color fucsia que vas a querer

Ya puedes ir pensando en la mejor ropa de este otoño para ir bien arreglada. Así la tienes en el armario y la estrenas en la próxima fiesta cuando empiece a refrescar. Tenemos el vestido fluido y de manga larga de Massimo Dutti.

En color rosa, es de manga larga y no pasa nada desapercibido. De los que todas quieren cuando se trata de ir mucho más elegante a cócteles, cenas y de invitada de boda.

El vestido fluido y de manga larga de Massimo Dutti

Es largo y está realizado en tejido fluido para una mayor comodidad a la hora de ponérselo y llevarlo. También lleva cuello redondo, se cierra mediante cremallera en la parte posterior y es de manga larga.

En un color rosa potente, presenta también el puño abotonado y lo que más destaca, además del color, es el bajo con una abertura frontal. Lo debes tener ya, por esto te contamos sus características y de qué manera obtenerlo.

Cómo lo cuidamos

El vestido está confeccionado en viscosa 100% y desde la web de Massimo Dutti recomiendan lavarlo a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º c, y no usar secadora en su lavado. Es una manera de poder mantener mejor las prendas y hacer que te duren más en años.

Combina con varios accesorios

Esta prenda es perfectamente combinable con cantidad de accesorios. Es el caso del bolso en piel de color negro que en la misma web tiene un precio de 69,95 euros; el zapato de tacón de piel en color dorado, que cuesta 85,95 euros; los pendientes irregulares largos blancos a 19,95 euros o el brazalete de rombos de 19,95 euros. y ya estás lista para salir de fiesta o bien para ser la invitada de boda más elegante de todas.

Por esto te lo pones tanto en grandes acontecimientos como si lo quieres para cenar o bien en cócteles más sofisticados.

Dónde lo puedes comprar

Lo hemos visto en la web de Massimo Dutti, que ofrece siempre calidad y también cantidad de pendas para comprar. En este caso, el vestido cuesta 89,95 euros, y está en tallas de la XS a la L. para elegir la tuya. También está en las tiendas físicas de la marca donde puedes buscar la talla.

No tardes en comprarlo porque es una de las prendas fetiche para esta nueva temporada y la vas a querer.