Aunque a lo largo del año doña Letizia participa en varias citas oficiales relacionadas con el mundo del periodismo y de la comunicación, la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo es una de sus preferidas. Un compromiso al que acompaña al Rey Felipe y en el que tiene la oportunidad de reencontrarse con algunos compañeros de profesión y tomar el pulso a la actualidad de la mano de quienes la siguen a diario. El monarca es el presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos, que es la que otorga el premio.

Este año, el jurado ha decidido conceder este prestigioso galardón a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España. Los miembros han destacado del premiado «una trayectoria de periodismo ejemplar en los lugares más complejos, desempeñando una labor fundamental en la primera frontera del oficio. Esa trayectoria continúa hoy, adaptándose al nuevo entorno de los medios y experimentando con nuevos formatos para llegar a nuevas audiencias», reza el acta.

La Reina Letizia en 2023 en el Premio Cerecedo. (Foto: Gtres)

Está previsto que el acto se celebre en el Hotel Ritz de Madrid, como en ediciones anteriores y lo más probable es que la Reina Letizia concentre gran parte de la atención. La esposa del Rey Felipe VI ha experimentado una importante evolución en términos de estilo en esta cita, en la que el negro y el blanco suelen ser los colores por los que más apuesta. Eso sí, en patrones diferentes, desde trajes de pantalón hasta vestidos de cóctel.

Un look polémico y el negro como mantra

La hemos visto con modelos tan llamativos como el diseño de estilo flapper de Teresa Helbig que llevó el año 2017 y que generó todo tipo de comentarios. Un diseño que, por cierto, ya había llevado la actriz Ivana Baquero en 2006 -cuando tenía 12 años-.

La Reina Letizia en el año 2017 con el diseño de Teresa Helbig. (Foto: Gtres)

En varias ediciones ha apostado por el que fuera su modista de cabecera, Felipe Varela, como en el año 2022, cuando rescató de su armario un precioso vestido joya que ya había lucido en una de las entregas de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

La Reina Letizia con un vestido de Varela. (Foto: Gtres)

Muy sofisticado también el vestido de Dries Van Noten -una de las firmas preferidas de la reina Matilde de los belgas- con flores y detalles orientales en dorado que escogió para el año 2019 y que combinó con unas sandalias de altísimo tacón a juego y pendientes de Helena Nicolau. También se recuerda de manera especial el modelo con flecos de Hugo Boss que llevó en 2021.

La Reina Letizia con un vestido de Dries Van Noten. (Foto: Gtres)

El uniforme de la Reina Letizia

A pesar de que el negro ha sido el color que más ha dominado los estilismos de la Reina Letizia en esta emblemática cita, en los dos últimos años hemos podido ver una marcada evolución en las elecciones de doña Letizia hacia patrones más sobrios y sofisticados, muy en la línea de sus looks en otros actos, así como en la de la princesa Leonor.

La Reina Letizia con un traje de color negro. (Foto: Gtres)

Los trajes sastre de pantalón y chaqueta se han convertido en el uniforme perfecto para la mayoría de sus compromisos, incluidos los nocturnos. En 2023 doña Letizia apostó por un precioso traje de color blanco, combinado con un top lencero y complementos en dorado. El pasado año se decantó por el negro, con un traje tipo esmoquin y complementos a tono. Un estilismo en el que destacaron los zapatos tipo babies de Sézane, a los que recurre de manera habitual por su comodidad y versatilidad. Los tacones altos han quedado fuera del zapatero de doña Letizia, que ha encontrado en las merceditas y en los zapatos de tacón sensato el modelo ideal para elevar sus estilismos sin renunciar a la comodidad.