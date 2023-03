El vestido de Chiara Ferragni se convierte en el uniforme de las influencers

El uniforme de las influencers cuesta casi 800 euros y forma parte de la colección de Chiari Ferragni, es un increíble vestido que ya tiene Dulceida en su armario. A la hora de comprar prendas de este tipo se necesita un buen sueldo y amor por la moda. Chiarra Ferragni es posiblemente la primera y más grande influencer del mundo. La italiana le ha sacado el máximo partido a su llegada a las redes sociales, creando empresas de éxito, como su propia línea de ropa que ha conquistado el mundo.

Chiara Ferragni convierte en el uniforme de las influencers el vestido de su nueva colección

La nueva colección de Chiara Ferragni ya está en el armario de las principales influencers de nuestro país, incluida la mismísima Dulceida. La catalana no ha dudado en hacerse con una prenda que destaca por su originalidad y estilo. Un vestido con el sello de diseño italiano que toda experta en moda quiere tener.

Este vestido de fiesta largo no es para todas. El diseño, es lo primero que llama la atención, pero teniendo en cuenta su precio, es uno de los que solo las que tienen un sueldo estratosférico se pueden permitir. Son casi 800 euros por una prenda que seguro que nos despertará más de una alegría.

Es de un color rosa intenso. El rosa es uno de los colores de Chiara que no ha dudado en ponerlo en gran parte de su colección. Ese tono vibrante y bonito, no puede faltar en ningún armario esta temporada. Aunque no podamos comprar este vestidazo, no debemos dejar escapar la oportunidad de hacernos con una pieza de este tono.

Las plumas acompañan todo el escote y son de un llamativo color amarillo. Para darle un toque festivo Chiara Ferragni ha querido ponerle un elemento con el que destacar en todos los sentidos. Unas plumas son el mejor aliado de la sorpresa y un escote que resaltará de la mejor manera posible.

Está cubierto de pedrería. Este detalle es uno de los que conseguirá darle a este y cualquier vestido el toque lujoso que buscamos. Un sueño hecho realidad es lo que ha conseguido Chira Ferragni con su vestido, el uniforme perfecto de toda influencer. Las amantes en moda no dudarán en hacerse con un vestidazo para sus salidas nocturnas o actos oficiales, es una apuesta segura.