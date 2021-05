El vestido con capa de edición especial de Zara que te convertirá en la más elegante

Las bodas, bautizos y comuniones son una realidad, Zara ha diseñado el vestido con capa de edición especial que te convertirá en la más elegante de cualquier celebración. Si buscas ese básico que tenga un toque glamuroso, deja de ir de tiendas, Zara tiene lo que necesitas y por menos de 50 euros. Un color intenso y vibrante con un diseño de alfombra roja que podemos convertirlo en icónico con unos complementos dorados o plateados. Todo es posible con una buena base que quedará bien a todas, el vestido con capa de edición especial de Zara triunfará esta primavera.

Zara crea el vestido con capa de edición especial que te convertirá en la más elegante

El nuevo vestido con capa de edición especial de Zara ha dejado a las expertas en moda en shock. Es tan bonito y favorecedor que resulta imposible no comprarlo, aunque este año no tengamos ningún acto o no sepamos la fecha exacta. Lo podemos guardar para ese gran momento en el que nos convertiremos en la mas elegante de la fiesta. Incluso si nos atrevemos lo podemos comprar y aplicarle un tinte blanco, tendremos el vestido de boda de nuestros sueños a un precio impresionante.

La capa de este vestido es lo que lo hace extremadamente glamuroso. En más de una edición de los Oscar hemos visto a alguna actriz famosa lucir un vestido con capa. Aporta un aire muy especial al look y es de lo más práctico. Las noches frías o esos días con una temperatura inestable, se agradece este elemento. Es ideal para celebraciones religiosas en las que cubrir los hombros o taparse es imprescindible.

El color es uno de sus puntos fuertes. Ese tono rosa intenso queda bien a todas. Pieles morenas o blancas, rubias, morenas o pelirrojas es un color tan intenso que resaltará a cualquiera. Totalmente atemporal este rosa lo vamos viendo en los escaparates desde hace décadas y no dejaremos de verlo. Una alternativa al rojo o al azul que son los grandes rivales de este color en la mayoría de los actos.

El diseño estiliza mucho y solo necesitará unos pequeños toques de color para darle el acabado ideal. Un collar dorado grande que se ciña al cuello o un cinturón joya que enmarque el cuerpo, serán los mejores aliados de este vestido con capa de edición especial de Zara. Por 49’95 euros es un auténtico chollo hacerse con una prenda de lujo como esta.