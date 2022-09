El vestido azul marino de Zara que hace tipazo y de lo más elegante

Cuando se trata de elegancia, hay diversos estilos que debemos saber. Hemos encontrado el vestido azul marino de Zara. Es ajustado, marca tipazo e irás la mar de elegante a todos lados.

Será una de las prendas que querrás para todas tus salidas donde quedes con amigos y esos eventos que ya tienes anotados en tu agenda.

Así es el vestido azul marino de Zara

Es el vestido drapeado tipo midi confeccionado con tejido en mezcla de lana. Destaca por llevar el cuello redondo y manga corta. Se cierra con cremallera oculta en costura. Es más bien cerrado estrecho, discreto, si bien marca figura y entonces nos estiliza mucho más.

Nos ponemos este vestido con sandalias y zapato de tacón de diversos colores, yendo siempre mejor desde el blanco al plateado pasando por el dorado, además de combinar con bolsos del mismo color. Algo que permite que tanto el vestido como los accesorios se vean mucho más.

En cuanto a su confección, es de destacar que este vestido en color azul marino se elabora un 87% lana · 9% poliamida · 4% elastano.

En sus cuidados, desde la web de Zara se da a conocer que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Por esto lo mejor es ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. En este caso, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, en limpieza en seco y no usar secadora. Con ello la prenda durará más y no se estropeará. Además hay que destacar que siempre es mejor mirar las etiquetas para seguir cómo lavar, cuidar y guardar esta prenda.

Dónde compramos el vestido drapeado

Está en este momento en la web de Zara donde lo compras gracias a su rapidez en la transacción de compras. Su precio es de 79,99 euros y está ahora en la web en tallas XS, S y M. si quieres otras tallas, entonces Zara te da la posibilidad de poder enviar un mail y te avisan cuando la talla esté ya disponible. Sabes que es una prenda top que debes tener y por esto desde la web te lo ponen fácil. ¡Ya puedes ir a por él!

Si estás bien cerca de una tienda física, entonces puedes ir a comprobar si este vestido está disponible, así como sus diversas tallas. Es otra manera de comprarlo, te lo pruebas y de paso miras zapatos y otras prendas.