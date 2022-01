Son realmente vistosas y tienen un diseño realmente distinto. Hemos encontrado la versión low cost de Stradivarius de las botas cowboy de Zara. Nos encantan y las puedes tener a un precio más barato que en la firma insignia de Inditex.

Las tienes en diversas tallas y no te las puedes perder. Te están llamando y ahora es el momento de llevarlas.

Anota la versión low cost de Stradivarius de las botas cowboy de Zara

Las de Zara son zapatos tipo bota cowboy de piel con dibujo en contraste de color. Acabada en punta, llevan la AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

De la talla 36 a la 41, su precio es de 149 euros, siendo su corte elaborado en 100% piel vacuno.

Por su parte, estas botas en Stradivarius son muy parecidas y cuenta con detalle de apliques bordados en la caña de la bota. Presenta detalle de tiradores en los laterales y su precio es de 59,99 euros.

Con estas botas, te aseguramos que no vas a pasar desapercibida y que tu estilo campero va a sobresalir por encima de otros. de la 35 a la 41, es el zapato que te mereces en esta temporada por su originalidad y especialmente por su precio, adaptado a todo tipo de bolsillos.

En este caso, el corte de las botas es de 100% poliuretano, el forro de 80% poliéster y 20% poliuretano. Apuntan que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, no limpiar en seco, y seguir las instrucciones que vienen con la caja antes de saber cómo debemos mantener estas botas.

Desde Stradivarius aconsejan limpiar el cuero con un paño limpio y seco. También podemos aplicar ceras incoloras o al tono de la piel en movimientos circulares. El ante, nobuck y serraje, se limpia delicadamente con un paño limpio y seco. También se puede usar un cepillo suave.

Estas botas son referencia allá donde vayas por sus diferentes colores. En este caso, te las pones con vaqueros y camisa de cuadro para ofrecer ese aire más cowboy que se merece este modelo de botas.

Por otro lado, también son perfectas si vamos con faldas o vestidos en este color, pues así podemos jugar con los colores blancos y negros que son totalmente protagonistas de estos zapatos. Ahora ya puedes escoger tu talla y comprarlas online en esta web. ¡A triunfar!