Los vaqueros que están super agotados de Zara por lo bien que sientan están a punto de reponerse ¡Corre a por ellos!

Sabemos que una de las prendas que nunca pasará de moda son los vaqueros. Y la suerte es que hay variedad formas, colores y tallas. Ya puedes tener los vaqueros que están super agotados de Zara.

Estilizan la figura y son muy originales al ser más anchos que otros modelos. ¡No te los pierdas!

Cómo son los vaqueros que están super agotados de Zara

Son los jeans MID RISE Palazzo. De tiro medio con cinco bolsillos, destacan por su efecto lavado. Tienen un cierre frontal con cremallera y botón metálico. En color azul medio, prepárate para lucirlo en esta temporada que viene donde quedará fantásticamente con camisetas, blusas y tops. Está elaborado en 100% algodón.

Cuidados para que se mantengan en el tiempo

En zara especifican que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

En concreto, este vaquero debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, no limpieza en seco, no usar secadora y debe lavarse al revés.

Completa tu look

Ya puedes hacerte con este vaquero y también con muchas otras prendas que le van perfectas. Es el caso de la camiseta en color blanco , es elástica y su precio es de 6,95 euros, además de la blazer recta en color gris con la que triunfarás en estos meses, tiene un precio de 59,95 euros, también tienes la camiseta de canalé en negro y precio de 22,95 euros, el top halter arrugado de precio 25,95 euros, además de muchas otras blusas de diversos estilos.

Sabes que en Zara hay otros jeans de variedad de tipos para poder elegir. Es el caso de los tipo culotte por 29,95 euros, los jeans regular leg de 29,95 euros, la falda vaquera larga de 29,95 euros, la falda mini denim de 25,95 euros, o los jeans flare de tiro alto de precio 29,95 euros y está en dos colores: azul y negro.

En la web de Zara

Aunque de momento es un vaquero agotado, seguro que se repone. De momento, está en la web de Zara y su precio es de 35,95 euros, en talla 34. Búscalo en la tienda física donde es probable que encuentres tu talla a medida. En la tienda te lo podrás probar, y en la web no tienes ni que moverte del lugar.