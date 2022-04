Los vaqueros de Bimba y Lola para salir de los típicos jeans

A estas alturas, todas tenemos claro lo importante que es tener unos jeans en nuestro fondo de armario en cualquier época del año. Ahora que ha empezado la primavera, Bimba y Lola nos propone unos vaqueros diferentes, con un diseño muy original pero nada llamativo. Además de ser ideales para cualquier ocasión, también resultan de lo más cómodos.

Lo más característico de los vaqueros de Bimba y Lola es el estampado de tigre en color azul. El animal print siempre es tendencia, y cada temporada se pone de moda un diseño nuevo: de serpiente, de vaca… Esta primavera es el turno del estampado de serpiente, y estos pantalones son estupendos para lucirlo en todo su esplendor.

En color azul y de corte recto, son de talle alto y tienen diseño de cinco bolsillos. El cierre es el clásico de los vaqueros: con cremallera y botón. Además, los jeans tienen trabilla, así que podemos añadirles un cinturón.

Tal y como leemos en la web de Bimba y Lola, «Este producto ha sido elaborado con al menos un 20% de fibras recicladas para reducir el uso de nuevos recursos naturales». Desde hace años, la firma mantiene un gran compromiso con el cuidado medioambiental.

La idea de los pantalones de talle alto es combinarlos con un top o una blusa cortos para alargar visualmente las piernas y que la silueta se vea más estilizada. Esta temporada hay varias prendas que son tendencia, así que podemos apostar por ellas para crear un look con mucho estilo.

Inspirándonos en las expertas en moda, ¿por qué no elegir un top cut-out confeccionado en punto canalé? Si queremos darle un toque de elegancia al look, podemos añadir una blazer y unos mocasines o unos zapatos planos.

Si no tenemos miedo a arriesgar a la hora de vestir, podemos elegir una blusa animal print, aunque no con diseño de tigre, sino de leopardo o de serpiente. Para equilibrar el look, lo mejor es elegir un calzado en un color neutro, como el nude o el beige.

Los vaqueros con estampado de tigre en color azul están a la venta en la tienda online de Bimba y Lola por 115 euros, desde la talla 34 hasta la 42. Son una de las prendas estrella de la nueva colección de la firma para esta temporada, así que no nos extrañaría nada que se agoten en cuestión de días. ¡Corre, que vuelan!