Te enseñamos a combinar la blazer más bonita de Zara

La blazer más bonita de Zara puede combinarse de una y mil formas distintas, te proponemos tres modelos distintos para adaptarla perfectamente a tu estilo. Una buena blazer puede salir a la calle transformada por completo, más elegante para una cena, boda, bautizo o comunión, con un look casual para tomar algo con amigas o llegar a una reunión de trabajo preparada para triunfar. Toma nota de la mejor blazer de Zara para esta temporada y de tres prendas para completar un total look increíble que no llegan a los 20 euros.

Así debes combinar la blazer de Zara

Zara tiene una blazer que parece sacada de una colección de Chanel, pero forma parte de las novedades de nuestra low cost por excelencia. Se trata de una chaqueta en un color rosa y detalles dorados, ideal para entretiempo. Las posibilidades de esta blazer son enormes, te proponemos tres estilos para aprovechar al máximo esta blazer de Zara que se vende por 49,95 euros.

La primera opción es un top drapeado blanco. Una prenda de poco más de 17 euros que te salvará de cualquier imprevisto. Una boda, bautizo o comunión, con unos pantalones también blancos básicos, te darán el estilo que buscas. Puedes personalizar el conjunto con el mismo top en negro y unos accesorios en dorado, quedará espectacular, con esta blazer de Zara destacarás.

Una camiseta siempre queda bien con cualquier blazer. Al más puro estilo mediados de los años 90, elegir una camiseta divertida de Zara como esta y añadirle la blazer es una alternativa de lo más original. Perfecta para aprovechar la chaqueta de entretiempo con todo nuestro armario, incluida las camisetas que más nos gustan o tenemos en casa. El precio de esta camiseta es de 17 euros y con ella cambiamos la blazer por completo.

Menos de 20 euros cuesta esta camisa satinada negra. El look más profesional lo conseguimos con un color conocido que le dará a la blazer la intensidad que necesita. Una base espectacular para darle a nuestro día a día el acabado que buscamos. Un estilo más formal para la oficina, una entrevista de trabajo o una salida un poco más especial. Una tercera opción para una blazer que se ha coronado como la más bonita de la marca low cost por excelencia.

Atrévete a combinarla con todo tu armario o hazte con algunas prendas básicas, por muy poco dinero puedes aprovechar al máximo una blazer de Zara que te convertirá en la mejor vestida esta primavera.