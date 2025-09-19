El vaquero efecto tipazo que arrasa en Mango: es comodísimo y le queda bien a todo el mundo

En otoño queremos prendas cómodas, que nos sirvan para la oficina y de paso poder estar estupendas cuando vamos a una fiesta. El vaquero efecto tipazo de Mango es cómodo y lo querrás al instante. Posee varias ventajas: está en diversos colores, es recto, queda perfecto y además está en oferta.

El Jeans Newmom confort tiro alto permite lucir cintura, sea cual sea la tuya, porque disimula gracias a este tiro alto que tanto se lleva en la actualidad. De esta forma estilizas la figura y muestras una cintura envidiable. De Mango, y diseñado en Barcelona, no solo presenta estilo y detalles importantes, también muestra calidad en sus diversos materiales de confección. Si te gusta, no tardes porque puede ser que las tallas se acaben antes de tiempo gracias a la super oferta de esta prenda.

Así es el vaquero efecto tipazo de Mango

Este vaquero presenta unas características esenciales que debes tener en cuenta.

Tejido de algodón estilo tejano vaquero.

Tejido elástico.

Mom-fit.

Tiro alto.

Trabillas.

Cinco bolsillos.

Cierre delantero de cremallera y botón.

Largo interior 70 cm.

Disponible Plus.

Composición y cuidados

Se confecciona en 99% algodón, 1% elastano, aportando siempre calidad, la que suelen ser dominante en empresas como Mango

Para cuidar de la prenda, debes tener presenta la etiqueta donde siempre establece lo que debemos hacer para mantener la ropa. En este caso, atenta a estos cuidados:

Lavar a máquina máx. 30°C

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

En cuatro colores distintos

Los jeans que sientan de maravilla se confeccionan en 4 colores diferentes. En este sentido, tenemos el azul claro, ese tono que va bien con todo y que permite verte elegantes en cualquier situación, para combinar tienes estas otras prendas de Mango:

Camisa fluida manga larga

Confeccionada en tejido fluido, esta prenda presenta un diseño recto con cuello camisero. La manga larga tiene puños abotonados y el cierre delantero es con botones. Disponible en talla Plus.

Sandalias de tacón en color negro

Diseño destalonado. Diseño de tira. Detalle metálico. Puntera abierta. Tacón kitten. El tacón mide 5,5 cm.

Bolso en negro y ovalado

Tejido de fibra natural. Tamaño grande. Diseño ovalado. Asa de hombro. Cierre de botón metálico.

Gafas de montura rectangular

Montura de pasta. Diseño rectangular. Factor protección UV total con filtro categoría 3.

En color azul oscuro permite elevar tu figura a la máxima expresión. Lo tienes para cantidad de ocasiones, con sandalias de tacón o bien con zapatillas para ir siempre más cómoda. Lo combinas con esta prenda

Jersey de crochet

Tejido 100% algodón. Diseño crochet. Diseño recto. Cuello barco. Manga larga. Sin cierre.

En denim negro, es un vaquero que parece un pantalón bien distinto, totalmente elegante. Lo puedes llevar con esta prenda de Mango:

Camiseta de algodón

100% algodón orgánico. Diseño recto. Cuello de pico. Manga corta. Sin cierre. Disponible Plus

En azul medio, es el color que representa a todos los vaqueros. El inicio de todo porque luego vinieron los distintos colores. Seguro que has tenido varios de este tipo pero este es de mayor calidad. Lo puedes combinar con:

Bolso mediano y trenzado

100% piel bovino. Tamaño mediano. Diseño trenzado. Asa de hombro. Cierre magnético.

Camiseta de punto fino

Confeccionado en tejido de punto fino, este diseño recto presenta un elegante cuello barco. Sin mangas y con tirantes anchos, ofrece comodidad y estilo.

Cuál es el precio del vaquero efecto tipazo que arrasa en Mango

Debemos destacar que la oferta del vaquero solo está disponible en color azul claro. Si antes costaba 29,99 euros, en este momento lo puedes comprar por 19,99 euros gracias al descuento de 33% que se aplica sobre el precio inicial. De momento, dentro de la tienda online tienes tallas que van de la 32 a la 42. Ya puedes buscar la tuya.

Cómo son los vaqueros de Mango

En la web de Mango España puedes ver la sección de vaqueros de mujer, con estilos como skinny, boyfriend, mom, flare, rectos, etc. hay uno distinto según tus gustos y preferencias. A la vez hay tallas grandes también está la opción “plus-size” para mujer.

Puedes comprar estos vaqueros o bien muchas otras prendas en la tienda online de forma mucho más rápida y cómoda, mientras que las tiendas están a tu disponibilidad para que puedas ir, tocar, mirar y probarte también ciertas prendas para ver si son realmente lo que buscas. Mango es una empresa de confianza, una marca que rompe fronteras y que ofrece siempre calidad y novedad en ropa en tendencia.