El verano está a la vuelta de la esquina y aunque los cambios de tiempo apenas nos están dejando disfrutar de las mieles de la primavera, lo cierto es que la mayoría estamos deseando que lleguen los meses de más calor para aprovechar los rayos de sol y darnos los primeros baños, sea en la playa o en la piscina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uterqüe (@uterqueofficial)

A pesar de que todavía no se sabe con certeza las medidas que se aplicarán en lo que respecta al uso de piscinas, la realidad es que ya es momento de ir preparando nuestros looks de baño. Uterqüe, la firma top de Inditex, ha presentado una serie de diseños de última tendencia que son perfectos para derrochar estilo en la piscina, en la playa o en nuestras escapadas veraniegas. Pero no solo eso, sino que además, puedes combinarlos con faldas o pantalones para utilizarlos a modo de body, dándole un toque más sofisticado a tus estilismos e incluso adelantarte al verano y estrenarlos ya mismo, aprovechando las buenas temperaturas.

Con un precio de 69 euros cada uno, se trata de cuatro trajes de baño para todos los gustos. Un diseño en color negro con lazadas en los tirantes y silueta clásica , un traje de baño en color crudo con vivos negros a contraste y hebilla circular en el pecho, creando un llamativo efecto cut-out; un bañador con pronunciado escote y volantes en color verde que resulta ideal como body o un original modelo en el estampado de la temporada, los cuadros vichy en la gama cromática del lila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uterqüe (@uterqueofficial)

Además de los trajes de baño, la marca Uterqüe propone una serie de complementos perfectos para la temporada estival, que harán que seas la más elegante y sofisticada de la piscina o de la playa. Toallas, capazos, pareos, fulares, sandalias e incluso collares que combinan a la perfección para crear un estilismo sublime en la temporada más alegre del año. ¿A qué esperas para hacerte con tu look de playa?.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uterqüe (@uterqueofficial)

Colección de lino

Además de la línea de baño, Uterqüe ha hecho del lino el protagonista de su colección de verano. Un tejido fresco, versátil y cómodo, ideal para soportar las altas temperaturas del verano. Prendas ligeras en colores suaves, la gama de los tonos pastel, así como estampados discretos y alegres, acordes con la temporada de verano. Faldas midi, blusas de cuello bebé y chalecos son los grandes protagonistas de esta colección especial que da la bienvenida a una de las épocas más especiales del año.