El truco de los peluqueros para saber si tu pelo es poroso o no: te va a cambiar la vida

Cuidar el cabello es fundamental para mantenerlo sano, fuerte y brillante. No todos los tipos de pelo son iguales, por eso es importante adaptar la rutina de limpieza y tratamiento a las necesidades específicas de cada persona. Elegir correctamente el champú, el acondicionador y las mascarillas es básico para mejorar la apariencia y salud capilar. Factores como el uso frecuente de calor, los tintes, la exposición al sol y la contaminación influyen directamente en la fibra capilar. Saber si tu pelo es poroso o no es clave para aplicar productos adecuados y lograr mejores resultados.

ICON explica que «La porosidad del cabello hace referencia a su capacidad para absorber y retener la hidratación». Los cabellos porosos suelen producirse por daños químicos, decoloraciones, uso excesivo de planchas o factores ambientales, aunque también puede influir la genética. Un pelo con alta porosidad absorbe agua rápidamente, pero también la pierde con facilidad, lo que provoca sequedad, frizz y puntas abiertas. Para saber si tu pelo es poroso o no, existen diversos trucos: el del vaso, el de deslizamiento de dedos, tiempo de secado, entre otros.

¿Tu pelo es poroso o no? Todas la claves

Como consejo, los cabellos de baja porosidad se benefician de productos ligeros y calor suave; los de porosidad media requieren equilibrio entre hidratación y aceites nutritivos; y los de porosidad alta necesitan mascarillas reparadoras, proteínas y evitar el exceso de calor.

El truco del vaso con agua: cómo saber si tienes pelo poroso o no

Si te preguntas cómo saber si tu pelo es poroso o no, existe un método casero muy sencillo y efectivo: el truco del vaso con agua.

El paso a paso:

Buscar un vaso y llenarlo con agua limpia. Toma una hebra y colócala en el vaso. Observa qué sucede durante unos minutos.

Los resultados:

Ainara Antolin Gonzalez, especialista en peluquería y cuidados, explica que, si la hebra flota en la superficie «tienes porosidad baja, lo que significa que tu cabello necesita principalmente hidratación, ya que le cuesta absorber la humedad». Si la hebra queda suspendida en el medio del baso, flotando, «tienes porosidad media. Tu cabello necesita nutrición para mantener su equilibrio natural».

Y si la hebra se hunde hasta el fondo, «tienes porosidad alta. Tu cabello necesita reparación, ya que absorbe rápidamente el agua, pero no logra retenerla».

Otros trucos para saber si tienes el pelo poroso

Prueba del tacto o deslizamiento de dedos

Toma una hebra de cabello limpio y seco.

Desliza los dedos desde la punta hacia la raíz (en dirección contraria al crecimiento).

Los resultados:

Si lo sientes suave y uniforme, tienes porosidad baja.

Si notas una ligera textura, es porosidad media.

Si lo sientes áspero o irregular, probablemente tengas porosidad alta.

Tiempo de secado

Observa cuánto tarda tu cabello en secarse al aire después de lavarlo:

Si tarda mucho tiempo en secarse, suele ser porosidad baja.

Si tarda un tiempo moderado, es porosidad media.

Si se seca muy rápido, puede indicar porosidad alta (pierde la humedad con facilidad).

Observación del frizz

Poco frizz y cabello brillante: porosidad baja.

Frizz moderado dependiendo del clima: porosidad media.

Frizz constante y difícil de controlar: porosidad alta.

¿Cómo se produce el cabello poroso?

Procesos químicos: tintes, decoloraciones y alisados.

Uso excesivo de calor: planchas, secadores y rizadores. «Planchas, secadores y tintes frecuentes dañan la cutícula, haciéndola más porosa», explica ICON.

Factores ambientales: sol, viento, agua salada o cloro.

Falta de cuidados adecuados: productos inadecuados o ausencia de hidratación.

Genética: algunas personas tienen naturalmente mayor porosidad.

¿Cómo influye la porosidad en el cabello?

El cabello con alta porosidad absorbe agua rápidamente, pero también la pierde con facilidad, lo que genera sequedad y frizz. «La deshidratación se siente “arenosa” y pierde elasticidad, necesitando agua, mientras la sequedad necesita nutrición», explica Ainara Antolin Gonzalez.

El cabello con baja porosidad tiene dificultad para absorber productos, lo que puede provocar acumulación.

El cabello con porosidad media mantiene un equilibrio saludable entre absorción y retención.

Consejos de cuidado según el tipo de porosidad del pelo

Cabellos con porosidad baja – necesita hidratación

Utiliza productos ligeros a base de agua.

Aplica calor suave (como vapor o toalla tibia) para ayudar a abrir la cutícula.

Evita aceites pesados que puedan generar acumulación.

Realiza limpiezas profundas ocasionales para eliminar residuos.

Prefiere mascarillas hidratantes antes que tratamientos proteicos intensos.

Cabellos con porosidad media – necesita nutrición

Mantén una rutina equilibrada entre hidratación y nutrición.

Incorpora aceites ligeros como argán o jojoba.

Alterna mascarillas nutritivas con acondicionadores hidratantes.

Protege el cabello del calor con productos termo protectores.

Realiza cortes regulares para mantener las puntas saludables.

Cabellos con porosidad alta – necesita reparación