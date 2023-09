Todo el mundo está hablando de los pantalones de la infanta Sofía: abandonó la Zarzuela con un look de 26€

La infanta Sofía ya está en Gales donde cursará el bachillerato, ha abandonado la Zarzuela con unos pantalones de 26 euros. La influencer de la Casa Real Española se ha marchado de España por la puerta grande, luciendo un look de adolescente que podría llevar cualquiera. La gran sonrisa de Sofía ha conquistado al país y ha demostrado que no se necesita nada más que buen gusto y simpatía para crear tendencia. Estos pantalones de Stradivarius serán los más buscados este otoño, no te quedes sin ellos.

Abandonó la Zarzuela la Infanta Sofía con unos pantalones de 26 euros

La puesta en escena de Sofía y de Leonor han sido totalmente distintas. Con la Princesa vivimos una despedida un tanto fría, en plena pandemia y con restricciones. La heredera llevaba un look más serio y dejó a su hermana con lágrimas en los ojos. Ahora es ella la que se marcha, dejando a los reyes solos.

Sofía es la pequeña de la casa real y la más admirada a la hora de destacar sus looks. Ha heredado la genética Borbón, es una adolescente que mire casi 1,80 y que ha demostrado con creces su educación. La hemos visto emocionarse con el fútbol y despedirse de un miembro más de la casa real que quizás no conocíamos, su mascota.

Lo ha hecho dejando a todo el país con la boca abierta ante un look que todas las adolescentes pueden tener en su armario. Sofía es todo corazón y una más, que optó para marcharse a estudiar fuera con unos pantalones de Stradivarius que cuestan solo 26 euros. Con bolsillos y de lo más cómodos, no se les puede pedir nada más.

Combinó esta prenda con un top crop muy propio de su edad y una camisa a cuadros a modo de chaqueta. Sin olvidar sus inseparables Reebok blancas, las zapatillas deportivas que lleva siempre Sofía y que cuestan menos de 50 euros. Un buen básico que combina muy bien con sus pantalones.

Stradivarius firma esta prenda que está disponible en varios colores. Solo necesitamos hacernos con la talla y combinarlos con una camisa o una sudadera en esta vuelta a la rutina. Como Sofía emprendemos de nuevo la normalidad de las clases y de la oficina y lo hacemos de la mano de una prenda cómoda y favorecedora.