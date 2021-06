El bicarbonato de sodio es un ingrediente natural que no solo podemos valorar por su poder para paliar una digestión pesada o usarlo para lavar verduras o desinfectar el frigorífico, sino que este producto es de hecho la versión económica de los productos de belleza más caros de los que no podemos prescindir. Veamos a continuación, todas las claves para usar el bicarbonato de sodio como aliado de belleza.

Todas las claves para usar el bicarbonato de sodio como aliado de belleza

¿Qué es el bicarbonato de sodio? En definitiva se trata de una sal muy blanca particular que se encuentra en el mercado en forma de polvo y granos cristalinos. Algunos lo utilizan para limpiar superficies de cocina, otros lo ponen en el lavavajillas, pero también en el baño, donde elimina eficazmente la cal sin dañar las superficies. Pero es en el neceser de belleza que el bicarbonato parece un verdadero producto multiusos con grandes propiedades beneficiosas.

En higiene personal

Cinco cucharadas de bicarbonato de sodio disueltas en la bañera son la apoteosis de la relajación… ¡un remedio útil para suavizar la piel! Intenta también aplicarlo en rostro y cuerpo directamente con una esponja: el resultado es el de un exfoliante natural muy eficaz imprescindible sobre todo ahora que hemos cambiado de estación.

También puedes usar bicarbonato de sodio en tu cabello. Tan solo debes mezclar una cucharadita con el champú y disfrutar de un remedio que será útil para eliminar todo rastro de laca o gel del cabello.

El bicarbonato será bueno también para conseguir una sonrisa blanca y brillante. Solo tienes que agregar unas pizcas de polvo en tu pasta de dientes diaria. Después de un solo lavado, tus dientes aparecerán más blancos, pero es importante no abusar de ello: ¡un uso diario puede arruinar el esmalte dental!

El bicarbonato también es una panacea en pies y piernas porque, si se combina en un baño de pies diarios, puede dar alivio en caso de hinchazón y fatiga, pero también sustituye al talco para tener los pies siempre secos y adecuadamente desodorizados.

Finalmente también sirve para la manicura, donde el bicarbonato de sodio actúa como suavizante. Para tener la piel suave y las uñas perfectamente limpias antes de la manicura, basta con sumergir las manos en agua tibia a la que se habrá añadido bicarbonato (50 g de producto).

Recetas de belleza con bicarbonato de sodio

Enrojecimiento, puntos negros y manchas en la piel ¿Granos, imperfecciones y enrojecimiento de la piel? Prepara una pasta a base de agua y bicarbonato de sodio que sea lo suficientemente cremosa como para masajear suavemente y con movimientos circulares sobre tu rostro perfectamente limpio. Aguanta unos diez minutos y luego enjuaga la «mascarilla», frotando bien .

Alternativamente, puedes preparar en la cocina una «papilla» a base de cuajo de leche, unas gotas de limón y vinagre y un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio: ¡resultará milagroso, especialmente en manchas y puntos negros!

Un enjuague bucal alternativo

Si la pasta de dientes no es suficiente, intenta disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua. El enjuague con este tipo especial de enjuague bucal ayudará a blanquear, limpiar y perfumar los dientes y el aliento. Si el efecto blanqueador no es muy efectivo, prueba a añadir unas gotas de zumo de limón a la mezcla que actuará en profundidad. No repitas la operación con demasiada frecuencia.

Un desodorante naturalmente fresco

¿Se te acabó el desodorante o está buscando una solución que pueda durar mucho tiempo, sin dejar de ser fresca y ‘natural’? Puedes usar una solución líquida de agua y bicarbonato de sodio para rociar sobre el cuerpo: ¡un desodorante natural que es absolutamente a prueba de irritaciones!

Toque posterior a la depilación

Incluso la depilación encontrará alivio gracias al uso de este mágico ingrediente natural. Para evitar la irritación post-afeitado puedes refrescar la piel con agua y bicarbonato simplemente aplicando compresas en la parte de referencia, luego enjuagando con agua tibia.

Pies lisos con efecto sedoso

Por último, los callos pueden ser masajeados y tratados a tiempo antes de destapar los pies para el verano. Prepara una pasta de bicarbonato de sodio y alcohol de alcanfor para masajear vigorosamente en la zona afectada. Deja actuar el mayor tiempo posible, aclara y frota con abundante aceite de oliva.