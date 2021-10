Todas las claves para evitar en encrespamiento en el pelo

En esta época del año es normal que el cabello se encrespe y aparezca ese frizz tan poco sexy y que siempre odiamos. Hay algunas cosas que se pueden hacer, como contar con los mejores productos, para evitar el encrespamiento en el pelo. Descubre qué más podemos hacer.

Este efecto frizz surge, especialmente si tu pelo es más rebelde, sea ondulado o no, y cuando hay más humedad de la debida.

Los tips que puedes hacer para evitar el efecto frizz en el cabello

Como hemos establecido, sale por la alta concentración de humedad que se produce en el ambiente generalmente durante las dos estaciones más frías del año.

La causa principal del encrespamiento es que el cuero cabelludo absorbe más agua de la que debería, y eso provoca que el cabello quede con esa textura de pelitos hacia arriba, despeinada, incómoda y tan poco favorecedora, según nombran en Franck Provost.

Pero hay más causas:

Humedad en el ambiente

Uso de herramientas de calor de forma continuada y sin aplicar protector térmico

Una mala alimentación

Falta de hidratación

Genética o herencia

¿Qué debo hacer?

Usar agua tibia

Según Franck Provost, el agua caliente reseca el cabello, y hace que se encrespe con más facilidad.

La mejor opción es que el agua, tanto en el lavado como en el aclarado, esté tibia. Con ello la cutícula se daña en menor medida y se mantiene sellada por más tiempo

Cuidarlo cuando lo sequemos

A la hora de secar el cabello usamos herramientas de calor que no van tan bien. Es verdad que en determinadas épocas se recomienda lavarlo al aire libre, en otras épocas del año conviene el secador.

Así, no debemos hacerlo de forma brusca, si no se aprieta fuerte el cabello con la toalla, y la fricción no solo hace que tienda a encresparse, sino que también, se debilite y se parta.

Para ello, Franck Provost recomienda optar por toallas de algodón o de microfibra. A la hora de usar el secador, y que se combine el aire frío con el caliente.

No abusar de planchas

Otra cosa que puedes hacer para evitar en encrespamiento en el pelo es evitar el uso de la plancha. Por esto los expertos aconsejan no abusar y siempre aplicar un protector térmico de calidad.

Evitar productos con sulfato

Aunque cada vez hay más productos con ingredientes totalmente naturales, todavía los hay con sulfatos. Y , al parecer, este componente químico que contienen la mayoría de los productos de cuidado capilar, tiene la desventaja de deshidratar el cabello.

Por lo que es mejor evitarlo y además usar productos para evitar el encrespamiento en el cabello, protegerlo y cuidarlo de forma que luzca sano y radiante.