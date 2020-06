¿Sabías que las arrugas en la frente son junto a las arrugas del contorno de ojos de las primeras en salir a medida que vamos cumpliendo años? Es algo normal si lo piensas ya que las cejas y los ojos, son responsables de muchas de tus expresiones y como tal se transforman en líneas de expresión con el paso del tiempo.

Tips para poder eliminar las arrugas en la frente

Como son además arrugas que suelen marcarse o notarse mucho, suelen ser bastante molestas, de modo que veamos si es posible o no eliminarlas, en función de su profundidad y también a qué edad es mejor comenzar a tratarlas para que sea más fácil conseguir que desaparezcan.

En el caso de que no sean profundas, sí que se pueden eliminar o de hecho, suavizar para que no se noten. En cambio si se trata de arrugas bastante marcadas, se pueden hacer más ligeras, pero no se pueden eliminar. ¿Qué sustancia usar? Un producto a base de retinol es el más adecuado, ya que estimula el colágeno. Tomará al menos tres meses para que los resultados de suavizado de la piel se realicen por completo.

El retinol puede hacer que sin embargo que tu piel sea más sensible, por lo que es importante hidratarse y usar protector solar, mientras que las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben evitarlo por completo, ya que potencialmente puede provocar defectos de nacimiento. Si estás buscando una alternativa natural, el aceite de rosa mosqueta es una alternativa a base de plantas que ofrece vitamina A (la forma más pura de retinol) y otros antioxidantes.

¿Se pueden usar rellenos? Obviamente sí, como los basados ​​en botulinum. Los resultados generalmente duran entre tres y cuatro meses, pero si las líneas no son demasiado profundas. También puedes probar láseres y exfoliaciones químicas.

Por otro lado, en casos extremos es posible usar Botox, que evita que el músculo funcione y, por lo tanto, las arrugas. Los ultrasonidos también son excelentes para calmar las arrugas ya formadas en la frente y las cejas.

¿Cuando comenzar a tratar las arrugas de la frente?

Seguramente las cremas o un sérum de retino deben aplicarse de inmediato y si a los 20 años ya notas las primeras líneas de expresión, el consejo es hacer gimnasia facial.

Luego puedes pensar en tratamientos preventivos, quizás basados ​​en ácido hialurónico, para cambiar a toxina botulínica no antes de los 35 años. Las inyecciones neuromoduladoras también son excelentes, minimizan los cambios relacionados con la edad, mantienen la expresión facial normal y una apariencia natural, aunque siempre es mejor que se apliquen cuando las arrugas ya han aparecido, es decir, en la madurez, ya que inyectarse algo antes no servirá para nada y no es tampoco aconsejable.