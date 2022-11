Cuando un vestido te va algo grande, se ha decido o simplemente te has adelgazado, Tik Tok tiene el truco perfecto para ajustar tu vestido a la cintura. Quizás ya no tengas que coser, especialmente si no se te da bien, ni tengas que donar la prenda porque ya crees que no te va bien.

Las redes sociales siempre nos dan el truco eficaz para que podamos resolver cualquier problema en un momento.

Verás cómo Tik Tok tiene el truco para ajustar tu vestido a la cintura

Cuando no sabes bien qué hacer con un vestido o blusa que te va algo grande, entonces puedes entonces seguir el truco de una usuaria de Tik Tok: Paumarquesm. Así además de ello también suben los seguidores a esta cuenta gracias a las soluciones que propone para diversos casos.

En este en particular, nos dice que el problema del vestido algo grande que podemos ajustar a nuestra cintura se resuelve de forma más fácil con sólo una cinta y unos imperdibles. La verdad es que estos últimos son indispensables cuando se trata de ajustar prendas de ropa.

Coges el vestido y le das la vuelta. Luego debes ajustar el vestido con un imperdible a cada extremo del vestido. Luego hay que ponerse el vestido y pasamos la cinta (una por cada imperdible). De esta forma estamos ajustando cómo tú quieras, y te permita tu cintura para poder estar bien cómoda. al final, el video explica que debes hacer un lazo en la parte posterior. Como vemos, es un truco bien fácil que además puedes seguir según los pasos que detalles esta usuaria.

Además una de las cosas importantes sobre ello es que no estiremos demasiado la cinta pues si no los imperdibles no resistirán y se podrían romper.

Otros trucos para ajustar un vestido

Si este no te ha convencido del todo, sepas que hay muchos más trucos para poder ajustar una prenda a tu cintura.

Siempre tendrás un cinturón a mano en casa. es una salida bien fácil cuando queremos marcar cintura. Puedes apretar el cinturón tanto como quieras siempre que puedas respirar y sentarte bien sin que vayas demasiado apretado.

También puedes ajustarlo por dentro, marcando y doblando las partes de la cintura o el muslo y cogerlo con pinzas pequeñas en la parte de atrás por dentro para que estas pinzas no se vean.

Ahora ya puedes dar una segunda o tercera vida a tu vestido más querido.