Te presentamos las señas del corte de pelo clavicut

Es algo común oír que, cuando llega el calor, hay multitud de mujeres que empiezan a plantearse un cambio de look que casi siempre incluye una reducción de longitud. Hoy te traemos las señas del corte del pelo clavicut para ver si te favorece.

Y es que realmente, en verano ¡no es difícil encontrar buenos motivos para permitirle a nuestra nuca respirar! Y si además ese cambio implica adoptar un nuevo look en tendencia y lleno de estilo ¡está claro que no hay excusas para no probarlo!

Luce tu cuello y escote de la forma más fresquita

Aunque el nombre puede generar un poco confusión, el corte en cuestión no es demasiado arriesgado ni complicado de hacer, sino que ciertamente nos referimos a un bob de longitud media con un toque de cuchilla y ligeramente desfilado, que recientemente ha vuelto con más fuerza que nunca gracias a la cantidad de famosas que están apostando por él.

Mujeres con todo tipo de melenas -tanto lisas como onduladas e incluso con rizos más marcados-, que nos demuestran que el llamado “clavicut” (bautizado así porque termina justo en el punto de nuestro torso marcado por la clavícula) ¡sienta bien a toda clase de rostros, estaturas y tonalidades de pelo pues destaca y estiliza el cuello de la forma más juvenil y chic posible!

O sino que se lo digan a it girls de referencia como Léa Seydoux, Carey Mulligan, Emily Carroll, Jeanne Damas ¡o incluso Sara Carbonero!

Adáptalo a tu propio estilo y disfruta al máximo de tu nuevo look

Como cualquier tendencia, el corte clavicut también pide un poco de personalidad extra, y es por ello que la mejor opción siempre será adaptarlo a las características de tu melena y al estilo que ya tienes y que junto a tu forma de ser, te define.

Así pues, si tu pelo es fino o escaso, lo más aconsejable es trabajarlo un poco para darle algo más de cuerpo (pero con un poco de control para no abombarlo), de igual manera que quizás también te convendría, si te sientes con ganas, aplicarte unas mechas babylights muy finas que contrasten con la base oscura y los reflejos rubios, consiguiendo que tu fina melena cree un efecto visual de profundidad.

A partir de aquí, puedes personalizarlo con la raya central o a un lado, de forma sólida o desfilada… ¡como te sientas más cómoda!

Verás que a los pocos días de tu cambio de look, te sientes genial con el resultado y empiezas a descubrir todas sus ventajas, porque aunque todavía no lo hayamos mencionado… el clavicut es increíblemente versátil ¡y muy útil si eres fanática de recogerte el pelo en verano! ¿Te animarás a descubrirlo en primera persona?