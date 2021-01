Para dar luz al cabello, quitarte años o bien para cambiar porque ya tienes ganas, descubre cuáles son las mechas que más se demandan en los centros de belleza. Entre otras podemos hablar de las Holiday, Money Piece, Babylights, Shatush, Balayage, según nombran los expertos.

Lo que se busca, eso sí, son aquellas mechas que nos dan un aspecto más natural en nuestro día a día.

La sustitución de las balayage: shatush

Sí, los nombres de las mechas en el cabello son cada vez más complicadas y ahora viene pisando fuerte las shatush, que según explican los peluqueros sustituyen a las balayage y babylights.

Se pueden llegar a confundir con las californianas, lo que se consigue aquí es un efecto mucho más natural destacando que las raíces se mantienen más oscuras, mientras que el resto del cabello se aclara poco a poco obteniendo reflejos que no quedan forzados.

Georgiana Todose, especialista en color del centro de taninoplastia SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty), comenta que se trata de una técnica que no tiene muchos años en España pero que es perfecta para los que buscan un efecto más suave y actual.

Paul Tudor, director y primer estilista del salón David Künzle Fuencarral da a conocer que puede parecer una técnica sencilla pero no lo es. “El problema está en que tratamos de dar una apariencia natural al cabello con reflejos y un brillo propio donde no se aprecia la coloración por ningún lado, ya que las mechas no afectan la raíz una vez empieza a crecer el pelo.

¿Para quiénes van bien estas mechas?

Para las que están ya cansadas del tinte, con raíces más oscuras y puntas algo más claras, un look natural que contrarresta con muchas de las mechas que solemos ver por la calle a menudo.

Mechas melting blonde

Son ya conocidas porque se llevaban en años anteriores. Los expertos explican que la palabra melt significa “derretido”, y entonces melting blonde es la transición de un tono oscuro a otro más claro y a lo largo de todo el cabello, difuminándose de manera sutil para lograr un degradado que nadie note, tal como explica Georgiana Todose, de SAHB.

Para conseguir este tono hay que mirar primero su forma más natural, por lo que es más apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical.

Balayage o mechones aclarados

Para dar un poco de luz a nuestro rostro nada mejor que aportar tonos más claros. Hablamos de mechones aclarados que aumentan de rubio a lo largo de la melena, quedando las puntas mucho más claras que las raíces y algo más que los medios.

Sonia Atanes explica que tales mechas (que más se demandan en los centros de belleza) se pueden hacer con cualquier tonalidad de cabello, “unas balayage caramelo son muy favorecedoras y no sólo para las rubias, en mujeres morenas iluminan y dan luz sin perder su esencia natural, manteniéndose perfectas por lo suaves que son.

¿Qué son las babylights?

En este periplo por saber las mechas que están en tendencia, remarcamos las babylights que se basan en aclarar de forma muy natural y sutil el pelo manteniendo el color en todo momento.

¿Para qué tipo de pelo van bien? Para un efecto rubio natural, por medio de mechas delicadas que aportan luminosidad a la melena y un punto de dulzura al rostro, aclara Inmaculada García, de Menta Beauty Place.

Contouring

También son mechas de moda y están localizadas o direccionadas para aportar definición al rostro. ¿Te atreves?

Iluminaciones 3D

Los expertos señalan más tendencias y mechas que más se demandan en los centros de belleza. Son las iluminaciones 3D que se definen para dar luz a la melena de dos o tres colores con resultados súper naturales.

Mushroom

El Mushroom es un rubio ceniza, siempre entre el castaño claro y el rubio oscuro. Cómo señala David Lesur, se hace principalmente sobre bases de castañas hasta rubias: “Es un degradado muy sutil (balayage), oscuro en raíz y puntas más claras con un matiz ahumado ceniza que queda ideal en pieles más blancas”.

Ice Platinum

Si se trata de hablar de rubios y mechas entonces uno de los que más se va a llevar este 2021 son los Ice Platinum, que según los especialistas, es mejor aplicar con dos decoloraciones suaves en lugar de una fuerte que se puede realizar en un día.

Consejos