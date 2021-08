Tamara Gorro comparte su rutina de maquillaje paso a paso

Mamá, empresaria, influencer, it girl y ahora experta en maquillaje. Tamara Gorro es una mujer imparable que se desvive no solo por su familia y sus amigos, también por sus followers, a los que cariñosamente llama su ‘familia virtual’. Además de compartir muchos de los momentos de su día a día, la de Móstoles también comparte reflexiones, trucos para posar ante la cámara o consejos de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

A esto último ha dedicado precisamente su último post en el que ha explicado a paso a paso y a través de un divertido vídeo cómo se maquilla ella para un plan de día. Un make up sencillo en el que comparte su experiencia y también los productos que ella utiliza, aunque matiza que cada uno puede usar el que más le convenga. «Muchas veces quieres maquillarte y no sabes cómo, no pasada nada. Yo os muestro mi rutina con pasos, y de esa manera seguro que algún truquito cogéis», escribe junto al vídeo, en el que no se olvida ninguna parte del rostro.

Gorro comienza «Yo creo que a alguien le puede servir. Yo entonces era de esas personas que no sabía maquillarme, hasta que hice mis cursillos hace unos años y aprendí. Hoy os voy a enseñar un maquillaje de día, como me lo hago yo. Son 6 p 7 pasos y lo podéis hacer perfectamente. Siempre me preguntáis, ‘Tama, ¿cómo te maquillas? ¡Pues aquí lo tenéis!’, dice antes de dar paso al contenido en sí.

El primer paso es utilizar el corrector, en su caso dos, uno verde para las marcas rojas y otro de un color similar al de la piel para las marcas normales. Tamara recalca algo, no hay que frotar sino dar pequeños golpecitos con una esponja. A continuación, llega el turno del maquillaje y, después, el antiojeras. Con la base lista, la madrileña pasa a los polvos traslúcidos, importantes para fijar el maquillaje, y el polvo bronceador, que aplica con una brocha gruesa. El colorete pone el punto final a esta fase general.

Los ojos se convierten entonces en protagonistas y Tamara, para maquillarlos, utiliza dos sombras de ojos y un delineador. Todo lo hace con precisión y con ayuda de un pincel y la verdad es que el resultado es estupendo. Para las cejas, las matiza dibujando en la dirección del pelo, logrando un extra de color y profundidad para su mirada. Ahora en verano, debido al calor, recomienda utilizar un fijador para que el tono permanezca todo el día. Y con la máscara de pestañas pone el broche de oro a su mirada.

Con un poco de iluminador en la zona de la nariz y en el arco de las cejas y un pintalabios discreto, nada de rojos, cierra un maquillaje que ha encantado a sus fans, que se lo han agradecido mucho. Eso sí, más de uno ha quedado tan encantado que ahora le ha pedido que haga un tutorial de maquillaje de noche. ¿La respuesta de Tamara Gorro? ¡Que por supuesto!