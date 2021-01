Si deseas poder tener una piel bonita pero que además te permita aplicar cualquier cosmético sin que se noten los poros o que se vean las marquitas o rojeces, resulta del todo esencial, un buen cuidado de la piel que además sea diario. Para ayudaros además os queremos ofrecer 10 trucos de belleza muy sencillos con los que mejorarás tu piel en muy poco tiempo.

10 trucos de belleza infalibles que mejorarán tu piel

Nuestra piel es nuestra carta de presentación y nuestra mejor o peor ‘tarjeta de identidad’ y aunque suene a algo superficial tener una piel bonita nos aumenta la autoestima. Basta con ver cómo nos aparece un grano o con notar algunas arruguita en el contorno de los ojos por ejemplo, para que surjan inseguridades que en definitiva, tienen muchas personas, por lo que debemos tratar de cuidar la piel a diario, pero no solo para mantener la belleza de esta sino para que esté hidratada y saludable el mayor tiempo posible.

Sin embargo, puede que la rutina de belleza que estamos haciendo no sea la adecuada si en definitiva, no vemos los resultados esperados y esto se debe a que quizás no se han elegido los productos indicados para nuestro tipo de piel o no se ha dado tiempo al tratamiento para actuar. Descubramos entonces 10 pequeños trucos que mejorarán el aspecto de tu piel en poco tiempo.

1-Cada tratamiento debe dejarse actuar

Cuando se utiliza un tratamiento de belleza, como el uso de un sérum anti-arrugar o una crema hidratante, los resultados no se verán después de unas pocas aplicaciones. Tendrás que esperar al menos un mes o incluso un mes y medio para apreciar los resultados, por mucho que hayas visto cómo se promocionan resultados en apenas dos semanas. Es lo mismo que cuando comienzas a hacer dieta o a hacer ejercicio, debes ser constante y dejar pasar un poco el tiempo, para comenzar a ver los primeros resultados.

2-Exfoliación

Exfoliar la piel con un exfoliante delicado es fundamental para tenerla siempre luminosa, purificada y compacta. Simplemente exfolia una o dos veces por semana masajeando el producto sobre la piel húmeda durante un par de minutos. Procura además que el producto exfoliante sea el adecuado para tu tipo de piel ya que dependiendo de los ingredientes es posible que notes como te pica o la piel queda toda enrojecida tras haberla exfoliado.

3-El tiempo de aplicación entre un producto y otro

Para apreciar los resultados de una rutina de belleza que consista en la aplicación de diferentes productos, debes dejar pasar el tiempo de aplicación necesario entre un producto y otro, dado que por ejemplo, las cremas suelen tardar más en filtrar, mientras que los sérums o geles tardan mucho menos. Consulta bien en el modo de empleo que estés usando o como norma general deja pasar un mínimo de 2-3 minutos entre producto y producto.

4-Lava las brochas de maquillaje

Las brochas de maquillaje deben lavarse cuidadosamente después de cada aplicación, de lo contrario, la contaminación bacteriana podría comprometer la salud y la belleza de la piel del rostro. Además, tampoco es bueno usar una brocha para aplicar una base determinada, y al día siguiente usar esa misma brocha con otra base. Debes lavar la brocha tras cada uso para que además no mezcles o combines productos.

5-Higiene de manos

Antes de aplicar cualquier producto en el rostro, siempre debes lavarte las manos con agua y jabón, especialmente antes de sacar cualquier crema de su paquete de modo que no la contamines con cualquier bacteria externa que en definitiva podría afectar a nuestra piel cuando apliquemos el producto.

6-Aplica las mascarillas de forma adecuada

Aplica la mascarilla facial adecuada en cada parte del rostro. Por ejemplo, purificando la zona T si tiende a ser grasosa e impura, e hidratando y nutriendo las mejillas si la piel tiende a estar más seca.

7-Elige la toalla adecuada

La toalla con la que secar el rostro debe estar limpia, suave y se debe frotar con cuidado y no sobre la piel evitando así que se irrite.

8-Haz vapores

Colocar el rostro sobre vapor caliente lo purificará en profundidad. Esta operación debe realizarse al menos una vez a la semana, hirviendo agua donde se insertará el bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial. Simplemente cúbrete la cabeza con una toalla y recibe vapor caliente durante 10 minutos.

9- Toallitas desmaquillantes

Evitar el uso de toallitas desmaquillantes será la forma correcta de cuidar tu piel. Para desmaquillarte debes usar un desmaquillador suave sin frotar ni estresar la piel, especialmente alrededor de los ojos.

10- Trata tu piel por la noche

Cuidar especialmente la piel del rostro por la noche es algo fundamental para tratar la piel que durante el descanso nocturno, absorberá y se beneficiará de todas las sustancias aplicadas en la rutina de belleza.