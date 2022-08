Los tacones planos de Massimo Dutti que te pondrás todos los días

Listos para esta temporada y la que viene, los tacones planos de Massimo Dutti son muy elegantes. Aptos tanto en verano como en otoño para ir a la oficina.

Lo mejor es que brillan por su alta comodidad, al ser planas, las ocasiones donde llevarlas son infinitas. Veamos sus características, precio y materiales de estos zapatos.

Los tacones planos de Massimo Dutti

Es el zapato plano en punta y piel. De alta calidad, destaca especialmente porque están confeccionados en piel ovina, lo que le da mayor elegancia y siempre sofisticación, sabiendo que te llevas una pieza top.

Tiene su cierre ajustable con hebilla al tobillo y es de acabado en punta, siendo entonces la elegida cuando debes ir de eventos y hasta para una fiesta en la que necesitas siempre comodidad. Tanto el forro interior como la planta son de piel.

Máxima comodidad

Es un modelo Join Life, lo que aporta sostenibilidad a determinadas prendas de esta marca. Pero lo que más llama la atención de estos zapatos es que incluyen la plantilla AIRFIT®, que es técnica flexible de espuma compuesta de látex, y por esto está diseñada para ofrecer un mayor confort. No dudes en ponértela cuando salgas, en noches interminables y así tus pies no sufrirán más de la cuenta.

Composición y cuidados

En su composición, es de destacar los materiales de calidad. Están hechos en piel ovina 100%, siendo la suela de caucho vulcanizado 100%.

Para una mayor conservación de estos zapatos, lo ideal es no lavarlos, no usar lejía, y no sumergirlos en agua. Tanto el cuero como el charol deben limpiarse con trapo de algodón seco. Y el ante/nobuck/serraje entonces pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas). Lo mejor es que preguntes antes de saber de qué forma limpiarlas para no estropearlas y que las sandalias te duren mucho más.

Cuál es su precio

Teniendo en cuenta que es de piel de buena calidad, el precio de estos zapatos es de 79,95 euros, y están en diferentes tallas. Dentro de la web de Massimo Dutti lo tenemos en tallas 36, 37 y 38, para el resto, puedes enviar un mail con el fin de que te avisen cuando este producto se reponga en las tallas que necesitas. Otra cosa es mirar si en sus tiendas físicas está disponible y ya puedes ir a probarla y comprar. Es así de fácil.