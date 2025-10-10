El surrealista ‘look’ de Margarita Robles con el Rey en su último encuentro

Margarita Robles se ha convertido en la protagonista inesperada de uno de los últimos compromisos del Rey Felipe VI. La ministra de Defensa ha acompañado al monarca en la visita a la Academia de Logística (ACLOG) del Ejército de Tierra, que tiene su sede en el acuartelamiento Barón de Warsage de la localidad zaragozana de Calatayud. En este centro se imparte enseñanza militar para la formación y perfeccionamiento del personal en el ámbito de la logística.

Una visita en la que el Rey Felipe VI ha vestido uniforme de campaña del Ejército de Tierra y en la que ha estado acompañado no solamente por la ministra de Defensa, sino también por otras autoridades. Entre ellas, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Fernando Enseñat y Berea y el director de la Academia de Logística del Ejército de Tierra, el general de brigada Ignacio Aldama Orozco.

Margarita Robles en un acto con el Rey Felipe VI. (Foto: Casa Real)

El look de Margarita Robles

Mientras que el resto de las personas que han acompañado al Rey durante este acto han lucido uniforme militar, la ministra de Defensa ha sido la nota discordante. Margarita Robles no ha recibido formación militar ni es miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que no se espera que lleve uniforme. Sin embargo, el estilismo que ha elegido para la ocasión ha resultado cuanto menos llamativo.

Algo que, por cierto, no es una novedad, sino que sobre todo en los compromisos en temporada de verano, Margarita Robles suele apostar por estilismos que acaparan la atención.

Margarita Robles en un acto con el Rey Felipe VI. (Foto: Casa Real)

En esta ocasión la ministra de Defensa ha elegido un pantalón negro que ha combinado con una llamativa chaqueta en varios tonos y de estilo patchwork. Una prenda que ha acaparado todas las miradas en el acto. La chaqueta pertenece a una colección anterior de la firma Moschino y destaca precisamente porque es una prenda arriesgada y colorida. Ha completado su estilismo con unas alpargatas de cuña baja en marrón claro y un pañuelo naranja.

No es la primera vez que Margarita Robles acapara las miradas por sus elecciones de estilo. La ministra no es especialmente conocida por decantarse por modelos que destaquen por su elegancia, sino que suele preferir diseños sobrios y en tonos neutros, con algún toque de color.

Margarita Robles con alpargatas en Canarias. (Foto: Gtres)

La forma de vestir de Margarita Robles destaca por poner por delante la versatilidad y la comodidad, con prendas básicas como pantalones, chaquetas y blusas a las que suele dar algún giro con los complementos. Muy comentadas han sido sus elecciones en cuanto al calzado, ya que recurre de manera constante a las alpargatas, incluso en citas oficiales. Tiene un estilo funcional y correcto, pero no especialmente elegante. Es más, a veces acierta, pero otras no tanto.