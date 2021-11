No hay reglas. El mundo de la moda está cambiando. Protocolos estilísticos a parte, la combinación de prendas de diferentes texturas está en auge. Nadie se atrevería a lucir hace unos años lentejuelas en el día a día y, sin embargo, cada vez se apuesta más por este tipo de looks. Arriesgar prima sobre todo lo demás. Desde hace varios años -y menos mal- las prendas de chándal se han convertido en un must have en toda regla. Esta prenda a priori casual le da un toque con mucho glamour a nuestros looks. Puede chirriar al principio ¿sudadera y glamour? Ya es posible. Es por eso que desde la redacción de Look te vamos a mostrar cinco ejemplos de cómo lucir esta pieza tan necesaria en nuestras vidas.

‘Street Style’

Una de las combinaciones ganadoras para la temporada estival es la siguiente. Fácil, low cost y desde luego, este conjunto no va a dejar indiferente a nadie porque por si solo derrocha personalidad. Para ello tendremos que encontrar los leggings que más nos gusten y combinarlos con la prenda estrella de la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FASHION | BEAUTY | INSPO (@lookwis)

El toque mágico será cuando añadamos a nuestro conjunto un abrigo largo de paño -si es de estilo ovesize mejor- y, claro con la llegada de las bajas temperaturas, un gorro puede convertirse en el accesorio perfecto.

Chándals

Como es evidente, la sudadera encaja a la perfección con los pantalones del mismo tejido. De esta manera, se crean unos outfits que sirven tanto para el día a día como para viajar, ya que son diseños muy cómodos. Las tiendas han ido adaptándose a los nuevos tiempos y no hay marca que no tengan a nuestra disposición una amplia gama de oferta. Desde H&M hasta Zara pasando por Stradivairus o COS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel)

Con tejanos

Por supuesto, los tejanos, bien sean skinny o mom fit, son otra de las claves para crear los mejores cojuntos con cualquier sudadera. Aunque es cierto, que las de estilo XXL son las que mejor se adaptan a la hora de crear nuevos modelitos, pues aportan ese toque diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANDRA FENNOU (@sfennous)

Estilo vintage

Si se quiere arriesgar un poco más, las sudaderas de estilo vintage son tu solución. Son diferentes, únicas y además, sientan de maravilla. Alexandra Pereira no ha dudado en hacer esta tendencia suya con una en color rojo y morado combianda con unos shorts y unas sandalias a tonos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@alexandrapereira)

Sí, en primavera-verano también se pueden llevar y no solo con snekaers. La conocida influencer lo confirma y nos abre el camino a un sinfin de posibilidades.

Con blazer

Nadie diría años atrás que las blazer se podrían llegar a conjuntar con sudaderas, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una auténtica realidad. Al añadir esta prenda de tejido de algodón, el outfit cambia por completo y se puede convertir en una de nuestras opciones para ir a la oficina, pero con un estilo más casual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Moya (@anamoyacalzado)

Y tú, ¿con qué opción te quedas?