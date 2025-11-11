Soy peluquero y si aplicas este sencillo truco al lavarte el pelo te va a crecer más rápido de forma natural

Este sencillo truco al lavarte el pelo te va a crecer más rápido de forma natural, es una de las formas para conseguir antes que nada una bonita melena. Es importante cuidarse y hacerlo de la mejor manera posible, con los productos y las técnicas naturales más eficientes. Conseguiremos de esta manera un acabado de 10 sin necesidad de recurrir a costosas técnicas que nos hagan perder más tiempo y dinero del establecido.

Son días de tener en consideración un simple gesto que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una manera diferente. Vivimos unos días en los que cada detalle puede ayudarnos a conseguir el pelo o la melena que queremos. Conseguir que el pelo crezca más rápido es algo que necesitamos cuando nuestro objetivo es lucir una bonita melena en un tiempo de récord. Los peluqueros que mejor conocen nuestro pelo nos dan con algunos trucos para acabar obteniendo aquello que necesitamos.

De forma natural vas a ver crecer tu pelo más rápido

Ese corte que nos acabamos de hacer, pero quizás no nos gusta. Este otoño que empezamos como las hojas de los árboles, perdiendo un poco de volumen para acabar obteniendo mejores resultados más adelante, este truco es uno de los más utilizados por los expertos.

Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. De la mano de unos simples detalles que harán que nuestra melena acabará siendo tal y como pensábamos. Es hora de darle el brillo y el acabado que se merece, pero también el largo.

Un simple gesto a la hora de conseguir un resultado de 10, algo tan sencillo como lavarse el pelo, puede tener el secreto de la larga melena que queremos. Más allá de las fases de la luna que también pueden ayudar a acabar obteniendo aquello que siempre hubiéramos necesitado.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que vamos a sumergirnos de lleno en estos cambios que hasta ahora no esperaríamos. Es hora de apostar por un truco de esos que nos cambiarán la vida al instante.

Este sencillo truco al lavarte el pelo te cambiará la vida

Es importante prepararte para lo mejor de tal forma que conseguiremos aprovechar al máximo este tipo de detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El ritual del lavado de pelo japonés es uno de los más recomendables si queremos tener una melena saludable, fuerte y larga, tal y como nos explican los expertos del blog de Ozaelle hay que seguir unos pasos esenciales:

PASO 1 – EL BAÑO DE ACEITE VEGETAL

Nuestro cabello se beneficia de una protección natural constituida por el sebo. Sin embargo, los ponemos a prueba : el estrés, la contaminación, las radiaciones UVA y UVB, el agua dura, las planchas para el pelo, los productos petroquímicos contenidos en los productos capilares… Estos ataques acaban por asfixiar nuestro cabello. El baño de aceite ayudará a tu cabello a protegerse y fortalecerse. Para que tu baño de aceite sea un éxito, es importante dosificar el aceite correctamente según tu tipo de cabello. Para evitar engrasar tu cuero cabelludo, puedes aplicar el aceite solo en las puntas. Calienta unas gotas en tus manos y frota suavemente tu cabello con ellas. Es mejor poner poco, de lo contrario, ¡cuidado con el cabello graso a pesar de los champús!

Puedes dejar tu baño de aceite 15 minutos antes de tu champú, pero cuanto mayor sea el tiempo de descanso, mejor será el resultado. Incluso puedes dejar el baño de aceite toda la noche envolviendo tu cabello en una película de plástico estirable y una toalla previamente calentada en el radiador para ayudar a que penetre el aceite vegetal.

PASO 2 – CHAMPÚ

Uno o dos champús a la semana son suficientes para no agredir tu cabello. El lavado diario daña la fibra capilar por la composición de los champús, el cloro y la cal del agua.

Después de haber realizado un baño de aceite, se recomienda enjuagar bien y realizar dos lavados con champú. Ajusta la temperatura del agua para que no esté demasiado caliente y no dañe tu cabello. Realiza un suave masaje con delicados gestos utilizando la pulpa de tus dedos.

Asegúrate de que la lista de ingredientes de tu champú esté lo más limpia posible o haz un champú casero obteniendo una base neutra y agregando unas gotas de aceite esencial.

PASO 3 – EL TRATAMIENTO DESENREDANTE

¡Nada más desagradable que tener que trabajar duro en tus nudos después de la ducha! El tratamiento desenredante y alisador es un paso clave en la estratificación porque nutre en profundidad la fibra capilar y tensa las escamas capilares. Aplicar el tratamiento solo en las puntas para no engrasar el cuero cabelludo y dejar actuar 3 minutos antes de enjuagar abundantemente.

PASO 4 – EL TRATAMIENTO DE BRILLO

Este paso elimina la cal del agua de aclarado y elimina los últimos restos de jabón que apagan el cabello. Puedes usar un tratamiento de brillo que se encuentra en una tienda orgánica o hacerlo tú mismo.

Vinagre de sidra de manzana: Al mezclar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico en una botella de agua fría, obtendrás un excelente tratamiento de brillo. Enjuaga tu cabello con esta agua. Tenga la seguridad de que el olor no es persistente.

Jugo de limón: Después de exprimirlo, vierte y mezcla el jugo de medio limón en una botella de agua fría. Luego enjuaga tu cabello con él, quedará brillante.

PASO 5 – SECADO

Después de la ducha, comienza secando suavemente tu cabello con una toalla y luego envuélvelo en ella. Luego puedes dejarlos secar al aire o usar tu secador de pelo en modo aire frío para no dañar la fibra capilar. Si quieres darles más volumen, sécalos boca abajo.