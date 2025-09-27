Soy maquilladora profesional y éste es el truco para que el eyeliner te quede impecable

El truco para que el eyeliner te quede impecable puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con una serie de novedades que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones, que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos ha acompañado en estos días en lo que el maquillaje acabará siendo un elemento esencial.

La maquilladora profesional te ayudará a que tu maquillaje quede perfecto

Este es el truco para que el eyeliner nos quede impecable

Los expertos de Lookfantastic nos explican a través de sus consejos lo que debemos hacer para conseguir un maquillaje perfecto:

Consejo 1: La práctica hace la perfección. Sí, es posible que sea el consejo más aburrido de todos. Pero cuando se trata de aplicar el delineador de ojos, cobra toda la fuerza del mundo. ¿Quién no ha tenido un mini colapso nervioso frente al espejo porque el eyeliner no le quedaba bien por la mañana? Lo mejor que puedes hacer antes de que ocurra esto es encontrar un momento tranquilo en el que sepas que no vas a tener prisa, y practiques sin necesidad de correr. Uno de los mejores momentos para hacer la prueba es antes de comenzar tu rutina de limpieza facial, ya que, si cometes algún error, podrás aprovechar y limpiarlo de manera rápida y cómoda. Una vez hayas encontrado el tiempo, busca un espejo, encuentra un lugar con buena iluminación, sientáte y ponte a practicar.

Consejo 2: Encuentra el delineador adecuado para ti. Los tipos de eyeliner son de lo más variado. Es fundamental que encuentres el más adecuado para ti. Por eso hemos elaborado esta pequeña guía que te dará una visión general del mundo de los eyeliners. Las principiantes, por lo general, prefieren los eyeliner en rotulador. Son prácticos, tienen una forma ergonómica y son de aplicación sencilla. El color se suministra a través de la punta del rotulador y la textura no es ni demasiado líquida ni demasiado sólida. Otras aficionadas a la belleza prefieren diseñar su delineado con un kajal. La punta del kajal es un poco más dura que la del lápiz, pero es más fácil de difuminar. Por lo tanto, si tu idea es que la línea no esté perfectamente definida y quieres una mirada un poco más intensa y unos ojos más ahumados, un kajal es la opción perfecta.

Consejo 3: La preparación lo es todo. ¿Sólo hay que pintar y el delineado está hecho? Hay algunos factores que debes tener en cuenta antes de aplicar el delineador de ojos y para que aguante todo el día en las mejores condiciones. Para empezar, el párpado debe estar lo más libre de grasa posible, por lo que es esencial limpiarlo primero. Si tu idea es aplicar el eyeliner en el párpado superior, recuerda que puede dejar residuos en la parte inferior de las cejas. Por ello, te recomendamos que utilices un primer para ojos para evitar las manchas o que la línea pierda su forma. Tras aplicar el primer para ojos, te recomendamos utilizar una sombra de ojos sutil en el párpado, y si quieres crear una mirada más glamurosa, también puedes aplicar una sombra más intensa. Posteriormente, dibuja la línea con el diseño que estabas buscando. Al aplicar la sombra primero conseguirás que el delineador se fije correctamente donde tú quieres. Y si quieres darle un extra de seguridad a tu look, también puedes aplicar un eyeliner waterproof.

Consejo 4: Delineado perfecto en pocos pasos. Colócate frente a un espejo con buena iluminación. Si todavía crees que necesitas práctica o necesitas tener más control, te recomendamos que apoyes los codos sobre una superficie firme. Dibuja la línea sobre el párpado, justo en la línea de las pestañas, y haz una línea hacia la esquina exterior del ojo. Para crear un ala, tira suavemente de la esquina exterior del ojo hacia atrás con el dedo. Sólo tienes que probar qué ángulo se adapta mejor a la forma de tus ojos y qué longitud de ala te gusta. De lo sutil a lo dramático, ¡todo vale! También puedes dibujar primero el ala, empezando por la esquina exterior del ojo.