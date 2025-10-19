Soy experta en belleza y si te haces este masaje facial tu piel se verá más joven al reactivar el colágeno

Todas queremos parecer más jóvenes. Con el paso del tiempo, la piel se queda más seca y en determinadas estaciones del año hasta puede tornarse más grasa. Con ello aparecen toda clase de imperfecciones. Además de diversos productos y tratamientos, una experta en belleza aconseja realizar este masaje facial para que la piel se vea más joven y se reactive el colágeno.

En general, el colágeno se va perdiendo en la piel a medida que cumplimos años. Para la experta en belleza, Marta belli, en su cuenta de Instagram, nada mejor que realizar un masaje facial, o bien la gimnasia de nuestro rostro. «Desde el escote hasta el cabello actívalo con gracia y salero cada día con tus manitas y un rico aceite nutritivo. #masajitofacial». Según la experta, con todo ello, activas la energía de tu piel y tu colágeno. «A veces no hace falta mucho dinero para mimarte y mantener tu piel sana y vital!!!!» En esta cuenta, la experta destaca debemos tocarnos, queremos, “mírate bonito y acepta con amor el paso del tiempo y los cambios en tu piel. ¿Si no lo haces tú quién!?… «bueno yo te puedo ayudar a encontrar el equilibrio entre pasado y presente de tu rostro».

El masaje facial que hará que la piel se vea más joven

También conocido como yoga facial, este masaje se convertirá a partir de ahora en nuestra mejor rutina para dar ese extra de cuidado a nuestra piel, con masajes que van más allá del skincare y que nos ayudarán a renovar nuestra imagen, puliendo el rostro y ayudándonos a que lo veamos más enérgico, definido y despierto.

Inma Novillo, experta en belleza y responsable de marketing de You Are The Princess, asegura que esta técnica se ha viralizado en los últimos tiempos porque conecta el mundo del bienestar y la belleza. “No es solo una rutina estética, es un ritual de autocuidado que tonifica, relaja y redefine el rostro de manera natural. Además, su carácter inmediato y fotogénico lo hace perfecto para triunfar en redes sociales”, asegura.

Explica que no sustituye al cosmético, sino que lo potencia, trabajando las formulaciones con ejercicios que actúan en la musculatura y en la circulación y logrando un efecto lifting natural desde dentro. «Mejora la firmeza, oxigena la piel y favorece la luminosidad de forma visible», detalla.

Además, recomienda practicar ejercicios que trabajan la frente, los pómulos y el óvalo facial, porque ahí se concentran los signos de la edad. «Un clásico es alisar la frente con una gua sha para relajar tensiones», explica. Aunque añade que «también funciona dibujar una gran sonrisa exagerada para activar el contorno». Lo que tiene claro es que son «gestos simples, casi lúdicos, que en pocos minutos transforman la expresión y aportan frescura inmediata».

Paso a paso para realizar un masaje

Desde L’Oreal Paris dan a conocer los pasos para realizar correctamente un masaje facial. Este masaje es una herramienta para prevenir arrugas y mejorar el tono facial y, por otro, por el momento de conexión y cuidado personal que proporciona.

Incluir en tu rutina un masaje facial antiarrugas (no confundir con la gimnasia facial) puede tener múltiples beneficios, el primero de todos es que es una poderosa herramienta antiedad, pero también te ayudará a destensar los músculos de la cara y que tu tez luzca más relajada (y eso se traduce en un rostro más vital).

Los expertos de L’Oreal establecen que en el rostro hay 43 músculos (59 si sumamos los del cuello) que también necesitan soltar tensión y eso es lo puedes conseguir con el masaje facial antiarrugas. Sus beneficios son muchos: «además de mejorar la microcirculación de la zona, reducir las líneas de expresión y tonificar los músculos faciales al mismo tiempo que reduces la tensión acumulada a lo largo del día mientras esculpes los pómulos. Por último, con un masaje en la cara antiarrugas contribuirás a que la piel del rostro esté más luminoso y fresco».