Antonio Matos, el viudo de Caritina Goyanes, ha recordado a su mujer en una importante fecha: el día en el que la empresaria -que falleció en agosto del 2024-, hubiera cumplido 48 años. Desde entonces, el yerno de Cari Lapique no solo ha dedicado sus esfuerzos en la educación de sus dos hijos en común, sino también en mantener el legado de su mujer.

El homenaje de Antonio Matos a Caritina

El 24 de agosto del 2024, de manera repentina e inesperada, perdía la ida Caritina Goyanes en su residencia vacacional de Marbella. Entonces la tristeza se apoderó de esta familia que solo quince días antes despedía a Carlos Goyanes -padre de la fallecida-.

Caritina Goyanes y Antonio Matos Salazar. (Foto: Gtres)

Si hubo un legado que dejó Caritina fue su profunda fe, en la que se han apoyado sus familiares en el último año, así como en la esperanza de que todo saldría bien si se mantenían unidos. Pese al vacío que dejó la CEO de Sixsens, sus allegados no han dejado de recordarla, como Antonio Matos, que tiene presente a la madre de sus hijos cada día.

En el día en el que la mayor de las hijas de Cari Lapique hubiera cumplido 48 años, Matos ha concedido una entrevista en la que ha recordado a su mujer y en la que ha hablado sobre descendientes en común.

Aunque la papel de Matos no ha sido nada fácil durante estos catorce meses desde que perdiera a su compañera de vida, en todo momento ha contado con su entorno. «Los niños están bastante bien, dentro de lo que cabe, y me lo están poniendo fácil», ha confesado el empresario en ¡Hola! donde ha desvelado que no siempre es fácil y que hay momentos también complicados.

Caritina Goyanes y Antonio Matos en un acto. (Foto: Gtres)

La muerte de Caritina dejó completamente desolados a sus hijos que, a pesar de todos, han mostrado una actitud de resiliencia y fortaleza en la vida. En el medio citado, Matos -como padre orgulloso-, ha contado que Pedro, su primogénito, «es muy responsable y tiene un carácter fantástico».

En estas declaraciones, el viudo de Caritina ha contado que también tiene el apoyo de su suegra, de la que dice que entra en su domicilio como «Pedro por su casa». De hecho, ha revelado que su suegra nunca está sola y que, siempre que se lo pide, uno de sus hijos se va a dormir con ella. Sobre la madre de su mujer fallecida, Matos ha explicado que ejerce «como una segunda madre» para los menores, ya que no solo los consiente, sino que también los educa.

El legado de Caritina

Matos lo tiene claro: el mejor legado que le ha dejado la primogénita de Goyanes y Lapique son sus hijos. «Todo el mundo los alaba y eso es una gozada escucharlo», ha contado en el medio citado.

Caritina Goyanes con sus hijos. (Foto: Gtres)

Finalmente, ha desvelado que se apoya mucho también en Sixsens, el catering que fundó Caritina y que ahora está al frente del padre de sus hijos.