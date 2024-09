Cari Lapique y Carla Goyanes arropan a los hijos de Caritina en su vuelta al colegio

Caritina Goyanes falleció el 26 de agosto a los 46 años de edad a consecuencia de un infarto. Deceso que se produjo 19 días después que la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Una doble tragedia que ha dejado completamente desolada a la familia.

Sin embargo, intentan retomar la rutina mostrando la gran unión que siempre les ha caracterizado. De hecho, Cari Lapique y su hija Carla Goyanes han sido vistas por las calles de Madrid.

Caritina Goyanes posando en un evento. (Foto: Gtres)

El motivo de la reaparición

En este arranque de septiembre, tras la pérdida de Caritina, Cari Lapique ha querido acompañar a su nieta MiniCari en sus primeros días de curso. A su lado, uno de sus pilares más importantes, su hija Carla Goyanes. También ha estado presente el viudo de la empresaria, Antonio Matos.

Cari Lapique y su hija, Carla Goyanes, en el funeral de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Las palabras de Carla Goyanes

Carla Goyanes quiso rendir su particular homenaje a su hermana tras su muerte. Lo hizo a través de su perfil de Instagram mediante una conmovedora carta en la que recalcó que iba a cuidar de sus hijos con todo el amor del mundo. «Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos. Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos», expresó en el escrito.

También quiso destacar la gran personalidad de Caritina, a quien estaba muy unida. «Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas», aseguró.

Cari Lapique y su hija, Carla Goyanes, en el funeral de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Una despedida multitudinaria

Tras confirmar el fallecimiento de Caritina Goyanes, los restos mortales de la hija de Cari Lapique fueron trasladados hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga). Hasta el citado lugar se desplazó el entorno más cercano de la fallecida para arropar a la familia en aquellos duros momentos.

Cari Lapique y Carla Goyanes Llegan al Tanatorio de La Paz para despedir a Caritina. (Foto: Gtres)

A la mañana siguiente de la muerte de la empresaria se celebró una misa funeral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina y tras este último adiós, el cuerpo sin vida de Caritina viajó a Madrid, hasta el tanatorio de Tres Cantos, donde un día después se realizó un último responso antes de ser enterrada en el cementerio de Tres Cantos.