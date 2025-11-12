El cruce de acusaciones entre Andy y Lucas no cesa. Aunque desde que anunciaran que tomaban caminos profesionales por separado los rumores de mala relación eran constantes, ahora han dejado claro que los rumores eran ciertos y que en los últimos años han vivido momentos de tensión sin precedentes.

Sin embargo, tras anunciar la gira de despedida, dejaron claro que no era cierta la polémica -ni las especulaciones sobre una presunta discusión en un camerino en un pueblo de Mérida-. Ahora, y ya con el dúo musical dividido, Andy ha decidido dar un paso al frente y contar su versión de la historia tras meses sin hablarse.

Lucas responde a las acusaciones de Andy

Andy y Lucas en un evento. (Foto: Gtres)

Antes de que emprendieran caminos profesionales por separados, Andy comenzó a producir su propio disco. Ahora, y solo semanas después de su último concierto juntos, ha concedido varias entrevistas para presentar Marioneta, de la que muchos han entendido que hablan de cómo se ha sentido junto a Lucas.

En su paso por los programas -además de confirmar muchos rumores, Andy sembró la duda sobre las cuestiones económicas cuando eran un dúo. El artista dijo que se llevaba poco dinero de los conciertos y que desconocía lo que realmente ingresaba Lucas.

Ahora, tras las polémicas declaraciones de Andy, Lucas ha salido al frente para defenderse y asegurar que Andy cobraba lo que le correspondía.

Ha sido El tiempo justo -el programa de Joaquín Prat- el que ha sacado a la luz una conversación con Lucas, que está muy enfadado por e testimonio de su ex compañero de banda, del que dice que le debe mucho más que dinero. «Me debe la vida. Cuando la Covid-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto. Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni mupis, ni vallas, ni para adelantos.. Y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza», ha comenzado diciendo.

Andy y Lucas en su último concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Andy, que se encontraba en plató, se ha limitado a escuchar pese a las acusaciones de Lucas, al que consideraba parte de su familia. «Nada más que la producción vale 40.000 euros, el escenario, por las luces, los vídeos… Si metes a 2.000 personas ya das pérdidas. Y hemos metido batacazos en muchos conciertos. Ha ganado cerca de 450.000 euros por la gira y esto lo puedo demostrar con papeles», ha añadido.

Por su parte, Lucas ha dicho que considera que Andy no ha gestionado del todo bien su carrera y su discurso ante los medios: «Si es que es tonto, es que está muy mal aconsejado. Tiene un séquito al lado que es veneno puro. Es un pájaro». Finalmente, en el programa de Sonsoles Ónega, Lucas le ha lanzado una advertencia a su ex compañero que podría marcar un antes y un después en su situación económica y en su amistad: «Le quiere pedir 150 mil euros por daños y perjuicios».