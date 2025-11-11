Andy Morales desvela si Lucas llegó a agredirle: "Tuvieron que separarnos"

Andy Morales ha dado un paso al frente y roto su silencio respecto a lo ocurrido con su compañero, Lucas González. Después de más de 20 años cosechando éxitos sobre los escenarios, el dúo se ha separado y ahora el gaditano emprende su camino en solitario presentando su primer single Marioneta. Una gira de promoción, durante la que también aprovecha para contar su propia versión de la historia.

Así lo hemos visto en El tiempo justo, donde el cantante se ha sincerado con Joaquín Prat respecto al verdadero problema que provocó su ruptura definitiva con Lucas. «Al principio lo veíamos como un juego», ha explicado. «No sabíamos todo lo que había detrás, pero vas entendiendo que es una responsabilidad muy grande». En su opinión, dejó de ser divertido en el momento en el que comienzan a haber «discusiones por el tema económico».

Andy Morales en ‘El tiempo justo’. (Foto: Gtres)

«No te puedo decir una fecha, pero ahí cambia la historia», sostiene. Del mismo modo, Andy asegura que él confió ciegamente en su compañero y que nunca se metió en «lo que hacía y deshacía por miedo a entrar en peleas». «Yo trataba de no dar problemas y hacer mi trabajo y punto», señala al respecto. «Ahora que llevo yo mi carrera, sé lo que cuesta todo y lo que se gana», le ha reconocido a Joaquín Prat. Unos meses en los que también ha aprendido mucho, y que le han servido para confirmar «ciertas sospechas que ya tenía».

Andy y Lucas en un evento. (Foto: Gtres)

Andy Morales relata su peor conflicto con Lucas González: «Casi llegamos a las manos»

En referencia al polémico vídeo de su último concierto, en el que Lucas aparece dándose un verdadero baño de masas mientras su compañero se mantiene en una esquina y tan solo recibe el abrazo de una persona, Andy ha confirmado que se trata de su sobrino. «Suele venir a acompañarme de vez en cuando, y Mario me ama. Él ha vivido muchas de las cosas que han ocurrido», ha desvelado. En cuanto a la «gran trifulca» que tuvieron en mayo, el gaditano detalla ese incidente como un punto de no retorno.

«Yo no era feliz, preferí guardar silencio y la otra parte hizo ver que no había pasado nada», reconoce el cantante. Del mismo modo, ha dejado entrever el principal motivo por el que decidió continuar con la gira, y es que él no quería hacer daño a nadie. «Si yo me cargo la gira, afecta a músicos, técnicos y perdemos todas las entradas que habíamos vendido…», enumera.

Andy Morales y Joaquín Prat charlando en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Mucho se ha especulado respecto a la supuesta pelea que protagonizaron y en la que Lucas supuestamente agredió a su compañero. «No llegamos a las manos, porque nos separaron», ha relatado. «Todos forcejeamos, y me hice daño porque nos enfrentamos. Yo tenía una lesión que me había hecho jugando al fútbol, y ahí me terminé de romper». Andy ha explicado que su principal intención era calmar a su compañero, porque había pasado un año muy difícil, aunque consiguió todo lo contrario. Y es que Lucas terminó explotando en su contra de la peor manera. Y, pese a que el gaditano trató de pedirle perdón, para Morales «la relación ya estaba rota».

Lucas desmiente la supuesta pelea con Andy en pleno concierto y explica qué sucedió realmente: “Es totalmente un bulo” #Tardear12M https://t.co/WQYE75toY4 — El tiempo justo (@eltiempojusto) May 12, 2025

A partir de ese momento, el cantante decidió romper todo lazo con su compañero. Tanto es así, que su manager tuvo que actuar como mediador entre ambos. «Yo no le he vuelto a dirigir la palabra», ha declarado contundente.