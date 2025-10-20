Todas las contradicciones de Andy sobre la presunta pelea que protagonizó con Lucas en los camerinos

El dúo musical Andy y Lucas ya es historia. El pasado 10 de octubre dieron su último concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid y, lejos de ser una emotiva jornada de despedida, lo cierto es que el comportamiento que mostraron sobre el escenario dio pie a que aparecieran ciertas especulaciones que señalaban que entre ellos no existía ningún tipo de amistad. Hasta ahora, siempre había sido Lucas el que había dado un paso al frente para confirmar que su relación con Andy era la misma que siempre. Sin embargo, rompiendo con su habitual hermetismo, Andy se ha pronunciado al respecto. Eso sí, de una manera muy contradictoria y ofreciendo versiones diferentes de lo ocurrido.

En un principio, el programa Fiesta sacó a la luz que una de sus redactoras había podido hablar con Andy y que este le había confirmado que protagonizó una pelea con su ex compañero en los camerinos en la que hubo «más que palabras». «A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás, y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo. En ese momento, lo escuchó reírse y no le gustó nada. Se puso malo […] Andy cuenta que lo único que intentó fue acercarse a él para calmarlo y que él se volvió loco perdido. Tan loco perdido que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida, que es una de esas tres fotos, que estamos intentando consultar para poder enseñar», contaba la periodista.

Así dejó supuestamente Lucas la pierna de Andy, llena de moratones en un «forcejeo».

Los moratones que tiene en los aductores no son de un forcejeo, son de una patada como mínimo.

Unas horas más tarde, Javi Hoyos anunciaba desde el plató de D Corazón que había hablado con Andy personalmente y que este le había desmentido por completo la presunta agresión de Lucas. «Esas heridas me las hice yo jugando al fútbol. No es cierto que yo haya dicho que hubo agresión. Lucas no me tocó. Yo tenía una lesión de hacer deporte y me terminé de lesionar ese día. Pero no nos pegamos. Tengo a la familia asustada», le dijo el cantante a Hoyos.

Pero esto no ha sido todo, y es que en medio del revuelo mediático que se ha generado, Andy también ha compartido en sus redes sociales publicaciones de algunos de sus fans en la red que han dejado al descubierto que no ha estado cómodo trabajando con Lucas. «Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando en ser un rey, el otro caminando, siendo humildad», «Hasta luego, Lucas. ¡Anda que no le has putea** al pobre Andy!», escribían algunos.

Andy y Lucas en su último concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar del revuelo, Lucas ha mantenido en todo momento que su relación con Andy siempre ha sido muy buena. «En estos veintitantos años hemos discutido, como cualquier pareja. Pero nos sorprende que ahora, que no queda nada para el último concierto, se hable de esto. Nos da pena. Con la carrera tan ejemplar que hemos tenido… No sé si hay algún topo o si es alguien que habla con la prensa y se inventa las cosas por dinero… Pero en los conciertos se ve cómo estamos», desvelaba en una entrevista a ¡Hola!